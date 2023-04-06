В Челябинске и Еманжелинске определят школы, где детское питание организовано лучше всего

АО «Уральский комбинат питания» объявил о скором старте второго этапа «вкусных» городских конкурсов в образовательных организациях Челябинска и Еманжелинска.

С 11 по 21 апреля в образовательных учреждениях двух муниципалитетов, за организацию детского питания в которых отвечает комбинат, будут определять производственные бригады пищеблоков, предоставляющие питание школьникам наиболее качественно, и анализировать уровень организации детского питания.

На втором этапе конкурса «На лучшую организацию питания» пищеблоки образовательных учреждений будет объезжать комиссия, куда войдут представители челябинского комитета по делам образования, отдела организации торговли и услуг администрации Челябинска, Центра обеспечения деятельности образовательных организаций столицы Южного Урала и специалисты «Уральского комбината питания» (предприятие будет осуществлять общее руководство конкурсом).

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в АО «Уральский комбинат питания», церемония награждения победителей конкурса в Еманжелинске состоится 12 мая, в Челябинске – 19 мая.