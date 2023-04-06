06.04.2023
В Челябинске пройдет спортивный фестиваль «Профсоюзы на льду»
06.04.2023
С ХК «Металлург» хотят взыскать 52 миллиона рублей
06.04.2023
В Челябинске и Еманжелинске определят школы, где детское питание организовано лучше всего
06.04.2023
В Челябинской области разработали беспилотный грузовик «Урал»
06.04.2023
Мир неравнодушных людей: «Добрые дела не стоит делать в тишине»
06.04.2023
В Челябинске тягач, перевозящий кран, врезался в пролет путепровода
В Челябинске и Еманжелинске определят школы, где детское питание организовано лучше всего
30.03.2023
Челябинские родители продолжают следить за качеством питания своих детей в школах
16.02.2023
«Шефы» из школьной столовой
25.11.2022
Челябинская школьная столовая вошла в десятку лучших по России
23.11.2022
Челябинская команда готовится к суперфиналу конкурса школьных столовых в Москве
Самый большой в мире цельностеклянный аквариум построят в Магнитогорске
05.04.2023
В Минэкологии предупредили о возможном появлении дымки и запаха гари в Челябинске
05.04.2023
Джованни Алеманно: «Без прекращения разрастания НАТО мира в Европе не достичь»
04.04.2023
В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк
04.04.2023
В Челябинске дорожники начали «латать дыры» в полотне горячим асфальтом
03.04.2023