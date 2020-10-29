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В Челябинске ищут желающих организовать и провести соучаствующее проектирование парка Тищенко

Общество
Сегодня, 11:20
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Автор: 
Евгения Александрова

Агентство инновационного и инвестиционного развития ищет компанию, которая займется организацией и проведением соучаствующего проектирования парка имени Тищенко в Челябинске.

Городское управление по архитектурно-градостроительному проектированию сегодня, 29-го октября, сообщило о предстоящем благоустройстве общественного пространства в границах улиц 60-летия Октября, Дегтярева и Первого Спутника в своем телеграм-канале.

Все, кто заинтересовался возможностью поработать с такой задачей, могут познакомиться с условиями на сайте Агентства в разделе «Закупки».

«Благоустраивая Челябинск, мы хотим опираться на потребности горожан. Соучаствующее проектирование по концепции благоустройства парка имени Тищенко пройдет в следующем году. Агентство инновационного и инвестиционного развития принимает заявки на участие до полудня 30-го октября. Как только АИиИР определит победителя закупки, мы пригласим челябинцев на соучаствующее проектирование - второе в истории города после сессий по озеру Смолино», - рассказали в управлении архитектуры.

В соучаствующем проектировании прибрежной зоны Смолино (на участке в конце Гагарина) приняло участие большое количество челябинцев, взаимодействие разработчиков из столичного бюро WOWHAUS с общественностью велось очень активно.

Презентация архитектурной концепции общественного пространства должна была состояться месяц назад, однако в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой ее отложили – как оказалось, на неопределенный срок.

Жители южноуральской столицы в сообществе «Преображение набережной озера Смолино» в ВКонтакте сетуют по поводу данного обстоятельства, интересуются, когда ждать итоговой презентации, но ответа не получают.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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