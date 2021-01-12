В Челябинске из-за морозов закрыли каток в парке Гагарина

В Челябинске из-за низких температур закрыли каток в центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина. Об этом сообщили в управлении культуры города.
Каток не будет работать 12, 13 и 14 января.
Добавим, что из-за обильных снегопадов 11 января закрыли каток и в парке Терешковой. Сегодня там будут проводить наращивание льда, а завтра, 13 января, каток начнет работать в обычном режиме.
Напомним, в Челябинск пришли морозы. Сейчас в городе столбик термометра опустился до минус 22, но ощущается как минус 28 градусов. По данным Гисметео, в ближайшие три дня температура будет колебаться от минус 20 до минус 28 градусов.