Кабинка колеса обозрения в парке Гагарина перевернулась из-за нарушений правил безопасной эксплуатации

Прокуратура Центрального района Челябинска внесла директору парка культуры и отдыха имени Гагарина представление после того, как у работавшего колеса обозрения перевернулась кабинка (к счастью, пустая).

Напомним, инцидент произошел 24 июня. Аттракцион пришлось остановить. На высоте, в кабинках, на тот момент находились девять взрослых человек и четверо несовершеннолетних.

«Сотрудники МАУ «Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина» своевременно приняли меры к эвакуации пассажиров с аттракциона», - сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Проведенная надзорным ведомством проверка выявила нарушения правил безопасной эксплуатации колеса обозрения, в результате чего по вине оператора-посадчика произошла внештатная ситуация: пустая кабина перевернулась, и работа аттракциона была экстренно остановлена.

Директору парка внесено представление об устранении нарушений законодательства и объявлено предупреждение о недопустимости нарушений законодательства о безопасности эксплуатации аттракционов.