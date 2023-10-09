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Фото: Анастасия Ивановская

В парках Челябинска запретили кататься на самокатах

В Челябинске на территориях всех муниципальных садов и парков культуры и отдыха введен запрет на перемещение на любых средствах индивидуальной мобильности, имеющих электродвигатель. Об этом сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Управлении информационной политики администрации Челябинска.

Напомним, что в этом году правительство РФ внесло изменения в правила дорожного движения, которые касаются тех, кто водит электросамокаты, электроскутеры и любые устройства с электродвигателем. В правилах дорожного движения появился новый знак 3.35 — «Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено». В зоне его действия человеку на электросамокате придётся спешиться. Решение об установке таких спецзнаков принимают местные власти, обозначая территории, где горожанам можно ездить на средствах индивидуальной мобильности, а где нет.

Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения по Челябинску совместно с городской администрацией было принято решение об установке дорожных знаков 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» на территориях муниципальных садов и парков культуры и отдыха, пояснил в мэрии.

Недавно новые знаки, запрещающие движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, появились у входа в центральный парк имени Гагарина. Теперь здесь нельзя кататься также на гироскутерах, сигвеях и моноколесах.

При этом перемещение на обычных самокатах и велосипедах по-прежнему разрешено - специального знака, запрещающего крутить педали, в парке не установлено. Но велосипедисты, в любом случае, должны соблюдать логичные меры осторожности и бережно относиться к пешеходам — всё-таки здесь гуляют пожилые люди, мамы с колясками, играют дети.

В Челябинске езда на электросамокатах официально запрещена также в горсаду имени Пушкина, в Саду Победы и детском парке имени Валентины Терешковой. По окончании реконструкции в парке «Металлург» имени Тищенко движение на средствах индивидуальной мобильности тоже будет невозможно.

Отметим, что на самом популярном пешеходном маршруте Челябинска, на Кировке, ограничение движения электросамокатов введено ещё в мае 2023 года. Знак 3.35 здесь соседствует со знаком 3.9 — «Движение велосипедов запрещено».

В ответ на запрос корреспондента агентства в Управлении информационной политики администрации Челябинска уточнили, что такое решение призвано повысить безопасность пешеходов и дорожного движения в местах большой концентрации гуляющих горожан и гостей столицы Южного Урала. Следить за выполнением распоряжения планируют строго, проводя специальные рейды по выявлению нарушителей.

«В настоящее время в Управлении культуры города совместно с УМВД Челябинска прорабатывают вопрос проведения рейдов по профилактике соблюдения правил дорожного движения, а также пресечению нарушений, связанных с действием знаков 3.35 “Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено” на территориях муниципальных садов, парков культуры и отдыха города Челябинска», - прокомментировали специалисты Управления информационной политики.

Главное правило для горожан, решивших прокатиться по дорожкам любого из городских парков на велосипеде или обычном самокате — вести себя вежливо, соблюдать разумный скоростной режим и помнить, что на пешеходной территории основное преимущество в движении принадлежит всё же пешеходам. Как, впрочем, и на любом городском тротуаре.

Добавим, что в Челябинске могут появиться дополнительные велодорожки, по которым можно будет ездить только на средствах индивидуальной мобильности. Начальник ГУ МВД России по региону Михаил Скоков считает, что это повысит безопасность как пешеходов, так и южноуральцев, передвигающихся на электросамокатах.

С тех пор, как в Челябинске появились организации по прокату электросамокатов, в городе регулярно случаются происшествия с их участием. Например, весной этого года водитель электросамоката сбил пожилую женщину во дворе жилого дома и скрылся. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Кстати, в мэрии Челябинска весной обсуждалась возможность полного запрета езды на электросамокатах и велосипедах не только на Кировке, но и по всей новой набережной реки Миасс в Центральном районе.

Автор: Анастасия Ивановская
Самокат
скутер
Горсад имени Пушкина Челябинска
Парк имени Гагарина
Парк имени Тищенко
Парк Металлург
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Городские зрелищные кассы Челябинска приглашают на работу билетных кассиров

05.10.2023 14:40

В Челябинске открылась выставка к юбилею открывателя Аркаима Геннадия Здановича

05.10.2023 14:09

На продолжение благоустройства челябинской «Плодушки» предусмотрели почти 41,4 миллиона рублей

05.10.2023 13:56

Отставка в минстрое Челябинской области

05.10.2023 13:38

Обновленный бассейн «Пионер» торжественно откроют в Кыштыме

05.10.2023 12:54

Выставка художников-металлургов открылась в Публичной библиотеке

05.10.2023 12:16

В Челябинской области успешно обкатали арктический автобус

05.10.2023 11:47

Челябинская область стала первой в УрФО по внедрению корпоративных программ

05.10.2023 11:08

Рядом с ледовой ареной «Трактор» в Челябинске установят модульный туалет

05.10.2023 10:15

В Челябинске озвучили статистику рождения детей и семей сентября

05.10.2023 09:59

Наталья Котова поздравила челябинских педагогов с Днем учителя

05.10.2023 09:53

Главный тренер «Трактора» отправлен в отставку

05.10.2023 09:44

В Магнитогорске ликвидируют пожар в цехе по переработке пиломатериалов

05.10.2023 09:37

В Челябинске выберут подрядчика по благоустройству новой части Свободы

05.10.2023 09:18

В Карталах загорелся торговый комплекс «Визави»

04.10.2023 18:52

В Челябинской области пятого октября будет тепло и солнечно

04.10.2023 18:28

На М-5 в Челябинской области запущено движение по правой части нового моста

04.10.2023 18:00

В Челябинске на месяц ограничат движение по улице Татищева

04.10.2023 17:41

«В жизни мой отец был гораздо суровей, чем в кино»: Федор Конюхов и Федор Бондарчук показали Челябинску «Повелителя ветра»

04.10.2023 17:37

На Алтае задержан челябинец, готовивший взрыв мэрии Рубцовска

04.10.2023 16:58

Мэрия Челябинска ответила на обвинения Народного фронта по поводу провала дорожного нацпроекта

04.10.2023 16:31

Владимир Путин оценил мехатронные станции озерского производства

04.10.2023 16:24

В Ленинском районе Челябинска ширится пространство для заводчан-автомобилистов