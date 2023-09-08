В Челябинске L’One и Ramil’ сойдутся в баттле RCC EXTREME SHOW

Старт эффектному иммерсивному шоу с участием топовых артистов в Челябинске будет дан в субботу, девятого сентября, в 18 часов на сцене RCC EXTREME на парковке ледовой арены «Трактор», сообщили в пресс-службе РМК.

Танцоры, диджеи, битбоксеры, рэперы и кавер-группы порадуют гостей своим творчеством в непривычном формате. Исполнители будут состязаться между собой, а зрители смогут выбрать победителей. Уже известно, что чемпион России по битбоксу Helium (Пётр Саранча) сойдётся в поединке с Тарасом Станиным, битбоксером года России и СНГ по версии портала «BEATBOX NEWS», а в баттле диджеев сразятся два вице-чемпиона международного конкурса RedBull3style Russia: DJ Fantastic Fresh (г. Москва) и DJ Pasha Bronx (г. Санкт-Петербург).

Организаторы позаботились о красочных спецэффектах и мультимедиа, а также разработали уникальное приложение для смартфонов. Чтобы гости смогли принять участие в шоу и проголосовать за понравившегося артиста, на глазах многотысячной аудитории RCC EXTREME запустит эксклюзивную игру-приложение. В формате реалити-шоу каждый зритель сможет влиять на рейтинги исполнителей в течение вечера, пройдя от первого до последнего раунда, а в финале шоу встретится с «главными боссами»: хедлайнерами мероприятия.

В этом году поздравить челябинцев с Днём рождения города приедут кумиры молодёжи L’One и Ramil’: звёзды также сойдутся на сцене в иммерсивном баттле. L’One, известный, как Лев Горозия, стал основателем проекта WDKTZ и группы Marselle, долгое время являлся артистом лейбла Black Star. Стал популярен благодаря таким хитам, как «Все танцуют локтями», «Якутяночка», «Океан», «Эй, бро!». Его оппонент Ramil’, он же российский певец и автор песен Рамиль Алимов, стал известен после выхода сингла «Хочешь со мной» и одноимённого альбома. Его песня «Вся такая в белом» стала топ-1 в социальной сети «Вконтакте», а его сингл «Сияй» занял лидирующую позицию в чартах стран СНГ.

На протяжении всего мероприятия для гостей будет работать фотозона, зона свободного граффити и фуд-корт, организаторы запланировали проведение розыгрыша призов, а также мастер-классов по уличным видам спорта и стрит дэнсу.

Программа на сайте rccfest.ru.

Полная информация о RCC Extreme Челябинск.