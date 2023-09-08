08.09.2023
С новорожденным! В Челябинском зоопарке родился як Гаврюша
08.09.2023
Как будет работать транспорт в Челябинске после фейерверка в День города
08.09.2023
На Троицком ипподроме состоится скачки рысаков и полукровок на Кубок Алексея Текслера
08.09.2023
В администрации Челябинска объяснили причины заторов на проспекте Ленина
08.09.2023
Сто юных художников напишут портреты знаменитых «Легенд Челябинска» на Кировке
08.09.2023
Жительница Челябинска стала жертвой находящегося в федеральном розыске Казановы
В Челябинске L’One и Ramil’ сойдутся в баттле RCC EXTREME SHOW
Поддержать любимого артиста можно будет с помощью уникального приложения
07.09.2023
В центре и на северо-западе Челябинска в День города закроют движение транспорта
31.08.2023
Ко Дню города в Челябинске презентуют новые экскурсии
30.08.2023
«Дискотека Авария» и Юлианна Караулова поздравят челябинцев с Днём города
25.08.2023
В День города в Челябинске впервые пройдёт масштабный спортивный фестиваль RCC FEST
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023
Южноуральцев приглашают отметить День города Челябинска на площадке RCC Extreme
08.09.2023
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023
В Чебаркуле и Миассе подростки осквернили память о героях Великой Отечественной войны
07.09.2023
Подробности первого этапа строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске
06.09.2023