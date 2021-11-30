30.11.2021
Заключительные показы спектакля «Бременские музыканты» пройдут в Молодежном театре в Челябинске
30.11.2021
В Челябинске маршрутка №47 изменит схему движения
30.11.2021
Определены 33 самых сильных школьника Южного Урала
30.11.2021
В Челябинске назван победитель аукциона по продаже недостроя в Ленинском районе
30.11.2021
Красотой Южного Урала теперь можно полюбоваться в метро Москвы
30.11.2021
В Челябинской области за сутки в 1,5 раза выросло число классов на карантине по ОРВИ
В Челябинске маршрутка №47 изменит схему движения
29.11.2021
График движения трамваев из-за ремонта путей на улице Первой Пятилетки
25.11.2021
Челябинский перевозчик передумал снижать стоимость проезда на 39-й маршрутке
22.11.2021
«Чистый воздух»: в Челябинск поступили все 157 автобусов на газомоторном топливе
27.10.2021
Магнитогорские пенсионеры будут ездить в трамваях бесплатно
Большинство челябинцев против введения QR-кодов в общественном транспорте
29.11.2021
В Челябинске торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести»
28.11.2021
У православных начался Рождественский пост
28.11.2021
В Челябинске выросло число безработных
26.11.2021
Работники ЧТЗ обратились к губернатору: Завод гибнет от рук неумелых хозяев
26.11.2021