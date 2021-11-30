В Челябинске маршрутка №47 изменит схему движения

В Челябинске с завтрашнего дня, первого декабря, маршрутка №47 «Мехколонна - ЧМК» (перевозчик - ООО «Челябинское Такси») изменит схему движения в Металлургическом районе.

В пресс-службе городской администрации назвали улицы, по которым будут ходить данные маршрутки (между остановками в прямом направлении): Конструктора Духова, Сергея Герасимова, Трашутина, Эльтонская 1-я, Зальцмана, проспект имени Давыдова, Хохрякова, Мамина, Бажова, проспект Победы, Героев Танкограда, Северный Луч, Свердловский тракт, Черкасская, 50-летия ВЛКСМ, шоссе Металлургов, Сталеваров, 60-летия Октября.

В обратном направлении 47-е маршрутки будут ходить по следующим улицам: 60-летия Октября, Сталеваров, шоссе Металлургов, 50-летия ВЛКСМ, Черкасская, Свердловский тракт, Северный Луч, Героев Танкограда, проспект Победы, Бажова, Мамина, Хохрякова, проспект имени Давыдова, Зальцмана, Эльтонская 1-я, Трашутина, Сергея Герасимова, Конструктора Духова.

Городские власти просят пассажиров учитывать внесенные изменения.