В Челябинске на Крещение выстроились очереди к купелям

Челябинцы вместе с православными верующими России и мира встречают праздник Крещения. Этой ночью на водоемах областного центра выстроились очереди к специально оборудованным купелям, где накануне были установлены теплые раздевалки, проведено освещение.

Корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» побывал на крещенской купели на озере Смолино. Просто так туда никто не зайдет: на входе всех пришедших металлоискателем проверяют сотрудники полиции. На подъездах стоят машины ГИБДД, которые останавливают почти все машины. А их очень много, люди едут целыми семьями.

«Мы пришли с дочкой, но окунаться не будем. Наблюдаем за мужем. Он каждый год так делает», - рассказала челябинка Александра Антонова.

«Вообще отлично, и погода позволяет, вода не холодная. И условия созданы, чтобы согреться и попить горячего чая», - рассказал после погружения Михаил Козаков.

Напоминаем адреса крещенских купелей:

Шершневское водохранилище:

- улица Красных Казаков, 1, микрорайон Сосновка;

- акватория на пляже Западный («Каспийский берег»);

Озеро Смолино:

- улица Чапаева, 114, гостиница «Смолинопарк»;

- 3-й Целинный переулок;

Озеро Первое:

- переулок. Мамина, 1А, напротив входа на муниципальный пляж «Первоозерный»;

- проспект Виктора Давыдова, 7, пляж «Восточный Берег».

Врачи рекомендуют брать с собой горячий чай в термосе, одеяло, теплый халат, тапочки. Лицам, имеющим хронические заболевания стоит воздержаться от окунания – организм может ответить стенокардией, инфарктом или острым нарушением мозгового кровообращения. Купание в ледяной воде – это огромный стресс для организма, а в период пандемии еще и дополнительный риск ослабить свой иммунитет. Беременным, детям до 18 лет и лицам, находящимся в состоянии опьянения, также противопоказано купание.

Служители церкви напоминают челябинцам, что праздник Крещения – это, прежде всего, молитва в храме, а очиститься от грехов можно только во время таинства святой исповеди.