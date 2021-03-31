В Челябинске на уборку дорог вывели машины-пылесосы

В Челябинске подрядчики вывели на уборку дорог от пыли вакуумные пылесосы и подметально-уборочные машины. В городе очищают от грязи проезжую часть, прилотковую зону и технические тротуары.

«Подрядные организации ООО «Стройтех» и ООО «Строй-сервис» вывели на улицы города вакуумные пылесосы, подметально-уборочные машины, которыми производилась очистка проезжей части, прилотковой зоны и технических тротуаров (располагается вдоль кромки проезжей части, -прим.автора), также механизированным способом проводилась мойка прилотковой зоны», - сообщили в Комитете дорожного хозяйства Челябинска.

Сегодня работы по уборке дорог продолжаются. В городе работает 215 единиц техники: девять комбинированных дорожных машин, 65 тракторов, 52 погрузчика, 61 самосвал, четыре автогрейдера, три вакуумных пылесоса, две подметально-уборочные машины. В уборке задействовано 339 дорожных рабочих.