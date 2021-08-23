В Челябинске на участке Комсомольского проспекта появился разделительный газон

В Челябинске на участке Комсомольского проспекта от Свердловского проспекта до улицы Каслинской, вопреки заявлением администрации города, появилась зеленая разделительная полоса.

Ранее председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров заявлял о невозможности организовать разделительный газон из-за подземных коммуникаций на всем протяжении Комсомольского проспекта. По нормативам такая зеленая полоса при существующих условиях должна составлять не менее пяти-шести метров.

Но тем не менее разделительный газон появился, и при этом не такой широкий. Между тем, зеленая травка уже впечатлила челябинских водителей, которые присылают фотографии в агентство «Урал-пресс-информ». Такая зеленая полоса смотрится гораздо лучше асфальтированного островка безопасности.

Появится ли разделительный газон на других участках Комсомольского проспекта? Агентство «Урал-пресс-информ» направило запрос в мэрию Челябинска.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», челябинцы обрушились с резкой критикой на результаты ремонта Комсомольского проспекта: пробки никуда не делись, бесполезный островок безопасности можно было бы заменить зеленой разделительной полосой, новыми прерывающимися велодорожками никто не пользуется. Неужели администрация города все-таки решила прислушаться к мнениям челябинцев?

Напомним, на Комсомольском проспекте осуществлялся полномасштабный дорожный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Кроме того, здесь прокладывали теплотрассу.