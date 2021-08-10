Власти Челябинска ответили на критику по ремонту Комсомольского проспекта

Недовольство автомобилистов вокруг ремонта-реконструкции Комсомольского проспекта по-прежнему не утихает. Жители областного центра бьют тревогу: пробки никуда не делись, бесполезный островок безопасности можно было бы заменить зеленой разделительной полосой, новыми прерывающимися велодорожками никто не пользуется. И это только часть проблем, которые стали результатом ремонта на знаковой улице в северо-западной части города.

На критическую публикацию агентства «Урал-пресс-информ» откликнулся председатель Комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров. Мы задали ему вопросы (правда, письменно), волнующие горожан, ответы приводим полностью.

– Можно ли будет ознакомиться с полным проектом реконструкции Комсомольского проспекта, кто его разрабатывал? И с позицией независимого эксперта, который подтвердит либо не подтвердит целесообразность новшеств на магистрали, включая островки безопасности, велодорожку, уменьшение количества полос для автомобилистов, появление выделенной полосы для общественного транспорта.

– В настоящее время в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» осуществляется комплексный текущий ремонт Комсомольского пр. от ул. Чичерина до ул. Чайковского (муниципальный контракт от 02.02.2021 № 80691К-20-21) и от Свердловского пр. до ул. Каслинской (муниципальный контракт от 09.03.2021 № 21-81082Э),

а не реконструкция указанного выше проспекта.

С реализуемой схемой организации дорожного движения можно ознакомится на сайте Администрации города Челябинска по ссылке к статье «Все решения на Комсомольском проспекте выполнены строго по КСОДД».

– Интересно также ознакомиться со сметой, узнать, какие суммы и на какие работы были потрачены.

– На официальный сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет можно ознакомиться с интересующими данными по контрактам, заключенным в рамках ремонта Комсомольского проспекта от улицы Чичерина до улицы Чайковского (муниципальный контракт от 02.02.2021 № 80691К-20-21) и от Свердловского проспекта до улицы Каслинской (муниципальный контракт от 09.03.2021 № 21-81082Э), который и предназначен для обеспечения свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной информации о контрактной системе в сфере закупок и закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

– Просьба прокомментировать прогнозы автомобилистов относительно грядущих пробок и опасения по поводу предстоящего транспортного коллапса (почему, например, в некоторых местах проезд по Комсомольскому проспекту прямо сделали только в один ряд? Это в часы пик приведет к огромному количеству пробок – считают челябинцы), а также жалобы на непонятное нанесение разметки (несовпадение рядности разметки при изгибе дороги, разрыв разметки…).

– На протяжении Комсомольского проспекта в прямом направлении для транспортных средств организовано движения по двум полосам, также на подходах к пересечениям организованы отнесенные левые повороты, перед пересечениями организованы места для разворотов. Одновременно, в связи с изменением организации дорожного движения на пяти пересечениях, изменяются режимы работы светофорных объектов (увеличивается количество фаз регулирования, демонтируются дополнительные секции для поворота налево или направо), а именно: улица Чайковского – Комсомольский проспект, улица Молодогвардейцев – Комсомольский проспект, улица Молдавская – Комсомольский проспект, улица Ворошилова – Комсомольский проспект, улица Солнечная – Комсомольский проспект.

Горизонтальная дорожная разметка наносится в соответствии с государственными стандартами, которые устанавливают технические требования и правила применения технических средств организации дорожного движения.

Единый порядок дорожного движения автомобильного транспорта на всей территории Российской Федерации регламентируется Правилами дорожного движения Российской Федерации, где вся горизонтальная дорожная разметка проиллюстрирована, а также изложены технические требования ее применения.

– Также люди думают, что островки безопасности превратятся в снежные кучи. Могут ли власти пообещать, что этого не случится и островки будут регулярно и качественно убирать в зимний период?

– В соответствии с заключенными муниципальными контрактами очистка улично-дорожной сети города Челябинска осуществляется как механизированным, так и ручным способом.

– Челябинцы жалуются и на велополосу. На то, что она прерывается. И вообще считают, что ехать по проезжей части на велосипеде небезопасно. Считают, что эта велополоса «съела» часть проезжей части в ущерб автомобилистам. Людям данная инициатива кажется неправильной и ненужной здесь, народ утверждает, что никто здесь на велосипедах не ездит.

– В настоящее время работы на Комсомольском проспекте не завершены, в том числе в части организации движения велосипедного транспорта. В рамках реализуемых мероприятий предусмотрены зоны перехода велополос в велодорожки, в данных зонах будут установлены таблички дополнительной информации.

В соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации велосипедисты являются участниками дорожного движения, для которых должны быть предусмотрены условия движения, что позволит использовать данный вид транспорта в качестве альтернативы.

– Считает ли вы реконструкцию Комсомольского проспекта удачной, нравится ли вам то, что получилось, как теперь там организована схема дорожного движения? И если да, то как вы можете объяснить массовое недовольство непосредственных участников дорожного движения?

– В рамках комплексного текущего ремонта Комсомольского проспекта предусмотрены работы по восстановлению изношенных слоев дорожной одежды, тротуаров и газонов, обустройству велополос, выделенных полос для движения общественного транспорта, конструктивно выделенной разделительной полосы (локально), рефюжей, то есть создание безопасных условий передвижения для всех участников дорожного движения.

– Кроме того, многие жители Челябинска считают, что разделительный газон на Комсомольском проспекте вопреки заявлениям можно было бы организовать. Просьба еще раз назвать основания, по которым газон якобы нельзя было сделать, как это было реализовано на проспекте Ленина, где наверняка не меньше коммуникаций.

– Организация конструктивно выделенной разделительной полосы на всем протяжении Комсомольского проспекта возможна при соблюдении установленных нормативов (охранной зоны коммуникаций). Таким образом, ширина данного разделителя при существующих условиях на всем протяжении будет составлять не менее пяти-шести метров. С учетом геометрических особенностей профиля дороги, в отдельных зонах движение транспорта возможно будет организовать лишь в одну полосу, с учетом организации выделенной полосы для общественного городского транспорта.

– Также автомобилистов интересует вопрос появления отдельной полосы для разворота на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев, рядом с гостиницей «Виктория».

– Организация зон разворота вне пересечений позволяет разделить транспортные потоки поворачивающих налево и разворачивающихся, снизить число конфликтных точек в самом узле.

– Еще вопрос: проводился ли анализ трафика. Если да, то в какие дни (рабочие, выходные) и какое время суток (часы пик, период затишья), какое время года (зима-лето). Считает ли вы, что после реконструкции пробок в часы пик станет меньше – утром в сторону центра, вечером в сторону северо-запада (если да, то во сколько раз), что островки безопасности будут способствовать снижению аварийности, а не ее росту?

– Во исполнение Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказа Минтранса России от 30.07.2020 № 274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения», Приказа Минтранса России от 18.04.2019 № 114 «Об утверждении порядка мониторинга дорожного движения» (далее - Порядок), администрацией Челябинска в лице комитета дорожного хозяйства города (уполномоченного органа) проведен мониторинг дорожного движения на Комсомольском проспекте за период 2020 года и период январь-апрель 2021 года. Результаты мониторинга учтены при разработке мероприятий, реализуемых в рамках текущего ремонта Комсомольского проспекта.

Все мероприятия, реализуемые в рамках комплексного ремонта направлены на снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, тяжести последствий, упорядочения движения, снижения задержек транспорта.

Мы также попросили Рината Кучитарова ответить на вопросы из письма читательницы агентства «Урал-пресс-информ».

– Я не часто выезжаю на Комсомольский проспект, предпочитаю другие дороги, но вот решила проехать здесь. Маршрут по Комсе от Чичерина до Пионерской и обратно. Вначале вроде все было неплохо, несмотря на узкие полосы. Треш начался от Солнечной до Молодогвардейцев. Я ехала и думала – зачем все это нарисовано??? Непонятные разрывы с выделенной полосой. На «Теореме» просто мало места для машин! Встала на пешеходном переходе, потому что на отрезке Солнечная-Ворошилова в сторону центра просто тупо нет места для машин, и светофор на светофоре. А ведь я даже не в час пик ехала. А что там будет зимой. А участок дальше до Молодогвардейцев даже комментировать не хочется. Кстати, если на Молодогвардейцев стоишь на светофоре в сторону Чичерина, в первых рядах светофора из-за указателей не видно.

– Горизонтальная дорожная разметка наносится в соответствии с государственными стандартами, которые устанавливают технические требования и правила применения технических средств организации дорожного движения.

Единый порядок дорожного движения автомобильного транспорта на всей территории Российской Федерации регламентируется Правилами дорожного движения Российской Федерации, где вся горизонтальная дорожная разметка проиллюстрирована, а также изложены технические требования ее применения.

Считают ли власти города, что они ответили на поставленные вопросы, – остается на их совести. Работы по Комсомольскому проспекту пока не завершены, вроде бы и судить о том, что плохо, что хорошо, рано. Но ведь автомобильное движение на проспекте не закрыто и, судя, по всему, свою оценку сделанному автомобилисты уже поставили.