В Челябинске набирает обороты скандал с застройкой в городском бору

В Челябинске в субботу, десятого октября, состоялся второй митинг в защиту городского бора от частников, намеревающихся срубить часть сосен и на месте старого спортивного комплекса «Полет» построить четыре высотки.

В районе улицы Лесопарковой, около СК «Полет» и ЖК «Gagarin Residence», начали вести строительные работы, здесь бурят ямы и хотят возвести забор.

Тревогу сразу забили экоактивисты и депутат совета Центрального района Елена Вахтина. На митинге также присутствовали депутаты Роман Никитин, Николай Ольховский, лидер движения «СТОП ГОК» Василий Московец. Они считают, что передача территории в частную собственность и строительство там незаконно.

«Границы менялись с 2001 года в сторону уменьшения как самого бора, так и его охранной зоны. Охранная зона была 225 гектара, она сократилась до 14 гектаров, то есть в 15 раз! И бор сам сократился почти на 50 гектаров. Мы сейчас требуем вернуть границы бора и его охранной зоны в границы 2001 года. Их убивали планомерно», - отметила Елена Вахтина.

Недавно на своей странице в Инстаграм депутат заявила, что создана координационная группа, куда вошли юристы и общественные деятели, среди которых Андрей Костенко, один из лидеров движения «Челябинск, дыши» и фонда «Горожане».

Планируется собрать подписи для того, чтобы направить обращение главе региона Алексею Текслеру, а также следственному управлению СКР по Челябинской области, начальнику регионального УФСБ России и другим ведомствам.

«Это обращение - первая часть плана. Люди сейчас разбираются именно в законодательстве и в хронологии: где и когда эти участки выводились, каким образом и кем. Следующим шагом будет обращение к депутатам Законодательного собрания Челябинской области, чтобы у нас был возвращен закон «Об особо охраняемых природных территориях», который будет касаться не только городского бора, но и всей области», - рассказал о планах координационной группы Андрей Костенко.

Агентство «Урал-пресс-информ» решило выяснить, как так получилось, что территория городского бора оказалась в частной собственности. Участок, о котором сейчас идет речь, находится в руках уже не спортивного комплекса «Полет», ранее принадлежавшего депутату Госдумы Олегу Колесникову, а в руках ООО «Челяба».

По данным сайта Госреестр.рф, гендиректор и учредитель компании - некая Надежда Николаевна Байгушкина. Но среди бывших владельцев компании есть люди, которые были приближены к Олегу Колесникову и работали в его компаниях топ-менеджерами. Например, Сергей Цеплухов, являвшийся помощником депутата, учредителем ряда его фирм и даже фигурировавший в уголовном деле о махинациях в агрохолдинге «Здоровая ферма». После выхода из СИЗО в 2015 году Цеплухов был найден мертвым. По официальной версии, он покончил с собой.

Ранее министерство экологии Челябинской области дало комментарий одному из СМИ региона.

«Участок не входит и никогда не входил в состав памятника природы «Челябинский городской бор». Это земли населенных пунктов, и этот участок уже давно предназначался для спортивных сооружений радиозавода «Полет»», – сообщил замминистра экологии Виталий Безруков.

Также он отметил, что специалисты государственного учреждения «ООПТ Челябинской области» проследят, чтобы на территорию памятника природы не заезжала техника и никакая хозяйственная деятельность в городском бору не велась.

Активисты настроены серьезно, встречи будут продолжаться и дальше. Также продолжится сбор подписей за сохранение городского бора.

«Мы отстоим! Это только кажется, что мы ничего не можем. Но у нас уже есть истории успехов. Мы уже добились того, что сохранилась улица Дарвина, добились, что участок под застройку детского хирургического корпуса остался за территорией городского бора. Самое главное - понять, что это беззаконие, а мы требуем всего лишь соблюдения законности. Мы не требуем ничего свыше. Есть закон – соблюдайте», - подчеркнул Андрей Костенко.