ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ
«Будущее Челябинска делаем мы!»

В Челябинске набирает обороты скандал с застройкой в городском бору

Фото: 
Екатерина Михайлова
Общество
Сегодня, 15:54
Размер текста
Автор: 
Екатерина Михайлова

В Челябинске в субботу, десятого октября, состоялся второй митинг в защиту городского бора от частников, намеревающихся срубить часть сосен и на месте старого спортивного комплекса «Полет» построить четыре высотки.

В районе улицы Лесопарковой, около СК «Полет» и ЖК «Gagarin Residence», начали вести строительные работы, здесь бурят ямы и хотят возвести забор.

Тревогу сразу забили экоактивисты и депутат совета Центрального района Елена Вахтина. На митинге также присутствовали депутаты Роман Никитин, Николай Ольховский, лидер движения «СТОП ГОК» Василий Московец. Они считают, что передача территории в частную собственность и строительство там незаконно.

«Границы менялись с 2001 года в сторону уменьшения как самого бора, так и его охранной зоны. Охранная зона была 225 гектара, она сократилась до 14 гектаров, то есть в 15 раз! И бор сам сократился почти на 50 гектаров. Мы сейчас требуем вернуть границы бора и его охранной зоны в границы 2001 года. Их убивали планомерно», - отметила Елена Вахтина.

Недавно на своей странице в Инстаграм депутат заявила, что создана координационная группа, куда вошли юристы и общественные деятели, среди которых Андрей Костенко, один из лидеров движения «Челябинск, дыши» и фонда «Горожане».

Планируется собрать подписи для того, чтобы направить обращение главе региона Алексею Текслеру, а также следственному управлению СКР по Челябинской области, начальнику регионального УФСБ России и другим ведомствам.

«Это обращение - первая часть плана. Люди сейчас разбираются именно в законодательстве и в хронологии: где и когда эти участки выводились, каким образом и кем. Следующим шагом будет обращение к депутатам Законодательного собрания Челябинской области, чтобы у нас был возвращен закон «Об особо охраняемых природных территориях», который будет касаться не только городского бора, но и всей области», - рассказал о планах координационной группы Андрей Костенко.

Агентство «Урал-пресс-информ» решило выяснить, как так получилось, что территория городского бора оказалась в частной собственности. Участок, о котором сейчас идет речь, находится в руках уже не спортивного комплекса «Полет», ранее принадлежавшего депутату Госдумы Олегу Колесникову, а в руках ООО «Челяба».

По данным сайта Госреестр.рф, гендиректор и учредитель компании - некая Надежда Николаевна Байгушкина. Но среди бывших владельцев компании есть люди, которые были приближены к Олегу Колесникову и работали в его компаниях топ-менеджерами. Например, Сергей Цеплухов, являвшийся помощником депутата, учредителем ряда его фирм и даже фигурировавший в уголовном деле о махинациях в агрохолдинге «Здоровая ферма». После выхода из СИЗО в 2015 году Цеплухов был найден мертвым. По официальной версии, он покончил с собой.

Ранее министерство экологии Челябинской области дало комментарий одному из СМИ региона.

«Участок не входит и никогда не входил в состав памятника природы «Челябинский городской бор». Это земли населенных пунктов, и этот участок уже давно предназначался для спортивных сооружений радиозавода «Полет»», – сообщил замминистра экологии Виталий Безруков.

Также он отметил, что специалисты государственного учреждения «ООПТ Челябинской области» проследят, чтобы на территорию памятника природы не заезжала техника и никакая хозяйственная деятельность в городском бору не велась.

Активисты настроены серьезно, встречи будут продолжаться и дальше. Также продолжится сбор подписей за сохранение городского бора.

«Мы отстоим! Это только кажется, что мы ничего не можем. Но у нас уже есть истории успехов. Мы уже добились того, что сохранилась улица Дарвина, добились, что участок под застройку детского хирургического корпуса остался за территорией городского бора. Самое главное - понять, что это беззаконие, а мы требуем всего лишь соблюдения законности. Мы не требуем ничего свыше. Есть закон – соблюдайте», - подчеркнул Андрей Костенко.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Екатерина Михайлова
Отправить новость
Вчера, 16:32
Алексей Текслер проконтролировал ход строительства инфекционной больницы
Вчера, 15:59
В Челябинске отсутствие масок у продавцов грозит закрытием магазинов и ТРК
Вчера, 12:17
Суточное число новых случаев ковида в Челябинской области подобралось к сотне
09.10.20 19:02
В Кунашакском районе сотрудники Росгвардии спасли кота, застрявшего на дереве
09.10.20 18:08
Завтра у православных Покровская родительская суббота
09.10.20 17:29
Олег Дубровин: России нужна действующая методика исчисления размера вреда, причиненного воздуху
09.10.20 16:35
Анонсы событий и мероприятий на 10-12 октября
09.10.20 16:04
Бывший замглавы Чебаркуля не смог выйти на свободу
09.10.20 16:02
В Челябинской области растет число новых случаев ковида у школьников
09.10.20 15:15
В Челябинской области скорая будет приезжать не ко всем
Среда обитания
09.10.20 15:18
Безруков рассказал, почему Миасс стал Желтой рекой
Общество
09.10.20 15:15
В Челябинской области скорая будет приезжать не ко всем
Новости
Вчера, 15:59
Общество
В Челябинске отсутствие масок у продавцов грозит закрытием магазинов и ТРК
09.10.20 19:31
Происшествия
Жителя Магнитогорска отправили в колонию за особо жестокое убийство собутыльника
09.10.20 19:27
Происшествия
Житель Санкт-Петербурга вместо игровой приставки отправил южноуральцу жестяные банки
09.10.20 19:20
Происшествия
Полицейские Златоуста задержали наркоагронома
09.10.20 19:02
Общество
В Кунашакском районе сотрудники Росгвардии спасли кота, застрявшего на дереве
Материалы рубрики
Вчера, 15:59
Общество
В Челябинске отсутствие масок у продавцов грозит закрытием магазинов и ТРК
09.10.20 19:02
Общество
В Кунашакском районе сотрудники Росгвардии спасли кота, застрявшего на дереве
09.10.20 17:29
Общество
Олег Дубровин: России нужна действующая методика исчисления размера вреда, причиненного воздуху
09.10.20 16:35
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 10-12 октября
09.10.20 16:04
Общество
Бывший замглавы Чебаркуля не смог выйти на свободу
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика