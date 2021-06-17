В Челябинске начали делать улицы с разметкой из термопластика, который может похвастаться гораздо более высокой световозвратностью, чем обычная краска.

Такая разметка уже нанесена на улице Черкасской в Металлургическом районе – на участке от Шоссе Металлургов до Калмыкова. Подрядчик дает на нее год гарантии.

Ход и качество ремонта Черкасской (объект приводят в порядок по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги») сегодня, 17-го июня, проверил председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров.

Общая готовность ремонтируемой улицы составляет около 75-ти процентов. Подрядная организация уже уложила на всем приводимом в порядок участке выравнивающий слой и верхний слой покрытия. Кроме того, здесь заменили бордюрный камень.

Также на Черкасской обустраивают технологические и пешеходные тротуары, а также поднимают до нужного уровня канализационные люки.

Как отмечают в пресс-службе администрации Челябинска, на всей улице подрядчик одномоментно работал двумя асфальтоукладочными комплексами, что позволило обеспечить бесшовное покрытие по центру проезжей части. Благодаря такому подходу срок эксплуатации дорожного полотна увеличивается.

Чтобы неудобства жителей были минимальными, тротуар на участке у разворотного кольца будут делать поэтапно. Завершение работ по обустройству пешеходного тротуара до улицы Калмыкова подрядчик обещает завершить уже к следующему вторнику.

В мэрии рассказали также, что вдоль всей Черкасской предусмотрен технологический тротуар, который позволяет обслуживать дорогу, а также предотвращать размывание газона и попадание с него грязи на дорогу.

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Интересно, что на Черкасской ремонтируют не только основную часть дороги, но и все обособленные (дублирующие) проезды по улице.

Газоны вдоль всей дороги засеют травой.

Подрядчик выразил уверенность, что сдаст объект на месяц раньше срока, предусмотренного контрактом: Черкасская будет полностью готова до конца июля текущего года.

Общая гарантия на объект - четыре года. Стоимость ремонта по контракту составляет 71,6 миллиона рублей.