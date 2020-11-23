В Челябинске наградили детей-героев

В резиденции губернатора Челябинской области состоялась торжественная церемония вручения наград детям и подросткам, проявившим личное мужество в экстремальных ситуациях, в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

Всего к наградам представлены восемь юных героев из Челябинской области.

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«Вы проявили неравнодушие, отзывчивость, способность прийти на помощь, поставив чужую жизнь выше своей жизни. Я очень вам благодарна, а еще очень благодарна вашим родителям, которые вас так воспитали. Очень горжусь вами, вы стали примером не только для одноклассников, одногруппников, но и для ребят всей Челябинской области. Вы не задумываясь боролись с огнем, шли по льду, ныряли, помогали спасать жизни»,– подчеркнула супруга губернатора Ирина Текслер, которая приняла участие в награждении.

Среди них курсанты класса предпрофессиональной подготовки правоохранительной направленности «АРПО-Дети» школы №75 Валерия Шамонина и Полина Новосельцева спасли сад от пожара. Увидев возгорание, они сразу бросились на тушение огня.

ЧП произошло даче СНТ «Трубопрокатчик-3». Валерия Шамонина и Полина Новосельцева увидели, что на соседнем участке у бани появилось пламя огня и дым. Хозяев при этом не было дома. Валерия с мамой быстро сориентировались, перелезли через высокий забор, Полина передала им лейку и ведра с водой. Начинающийся пожар был быстро потушен.

Четверо подростков – брат и сестра Михаил и Екатерина Антроповы, Елизавета Раева и Александр Руденко - помогли отстоять от огня дом в селе Яковлевка Щучанского района Курганской области.

Благодаря своей отваге, Владимир Каштанов из поселка Тимирязевский Чебаркульского муниципального района спас тонущего мальчика.