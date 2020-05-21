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В Челябинске школьницы-кадеты спасли сад от пожара

Происшествия
Сегодня, 10:07
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске курсанты класса предпрофессиональной подготовки правоохранительной направленности «АРПО-Дети» школы №75 Валерия Шамонина и Полина Новосельцева спасли сад от пожара. Увидев возгорание, они сразу бросились на тушение огня.

ЧП произошло даче СНТ «Трубопрокатчик-3». Валерия Шамонина и Полина Новосельцева увидели, что на соседнем участке у бани появилось пламя огня и дым. Хозяев при этом не было дома. Валерия с мамой быстро сориентировались, перелезли через высокий забор, Полина передала им лейку и ведра с водой. Начинающийся пожар был быстро потушен.

«Если бы не своевременные действия наших бойких девчонок, результат мог бы быть печальным! Тот случай, когда правильное воспитание со стороны родителей, со стороны школы, со стороны окружения - и есть та цель, которую ставит перед собой проект "АРПО-Дети», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ассоциации правоохранительных органов и спецслужб Челябинской области.

«Девочки ещё раз доказали, что проект АРПО -Дети - это не просто красивая форма и знаки отличия на ней. Это жизненная позиция. Это ответственность и умение мгновенно принимать решение в критической ситуации. Это бесстрашие и мужество совсем юных девчонок! Хочется сказать спасибо родителям, которые не просто любят, а воспитывают и прививают истинные ценности своим детям. Девочки, мы гордимся вами!», - рассказала директор школы №75 Елена Пагнаева.

Напомним, в 75-й школе в Ленинском районе Челябинска в 2019 году открылся уникальный класс предпрофессиональной подготовки правоохранительной направленности «АРПО-дети». Для учеников специализированного класса организованы внеклассные занятия по основам правоприменительной деятельности, боевым искусствам, психологии, танцам и многим другим направлениям. Школьники знакомится с деятельностью различных правоохранительных, экстренных и других профильных ведомств.

А сотрудники МЧС продолжают напоминать южноуральцам о необходимости строго соблюдать требования пожарной безопасности. На территории области продолжает действовать особый противопожарный режим. В связи с этим запрещается разведение костров, сжигание мусора, порубочных остатков, сухой травы, листвы и камыша, проведение всех видов пожароопасных работ.

 Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влекут наложение штрафа на граждан в размере до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – до 30 тысяч рублей, на юридических лиц до 400 тысяч рублей.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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