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В Челябинске наградили победителей всероссийского фотоконкурса «Лица труда»

В Челябинске наградили победителей всероссийского фотоконкурса «Лица труда», призванного раскрыть тему уважения к представителям рабочих профессий.

Фотоконкурс третий год проводят совместными силами «Комсомольская правда» и Партия Дела. В этом году на конкурс было прислано более двух тысяч работ со всех регионов России. Старания фотографов из Челябинской области были высоко оценены – в числе победителей оказались сразу двое южноуральцев.

Снимок, на котором изображена работница Темрюкского коньячного завода, принес победу Александру Бейфусу - в номинации «Лучший молодой специалист». Фотография водителя-испытателя Челябинского тракторного завода Михаила Ярушкина, сделанная Андреем Дубровиным, признана «лучшим портретом наставника» (герой снимка работает на ЧТЗ свыше тридцати лет – молодых специалистов стараются прикреплять именно к нему).

Победители получили от Партии Дела ценные призы (смартфоны Samsung S20+). Их талантливым южноуральцам вручила заместитель секретаря федерального Совета партии Екатерина Ситникова. Она отметила, что Челябинская область, которая славится своими тружениками и по праву может называться промышленным сердцем России, стала единственным регионом – участником фотоконкурса, где победу одержали два человека.