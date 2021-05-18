В Челябинске оборудуют 14 пляжей

В этом году в Челябинске предусмотрено 50 мест для отдыха жителей. На 14 из них будут организованы пляжи и места для купания, сообщили в Челябинской городской Думе.

В Челябинске организуют пять муниципальных пляжей, шесть пляжей, сданных в аренду, два пляжа на территории гостиничных комплексов «Березка!» и «Смолино-парк», один пляж челябинского областного центра реабилитации. А также два места отдыха без организованного купания: пляж «Западный берег» и «Русские забавы» на Шершневском водохранилище.

«Кроме того, в администрации города определено и 34 места на водоемах, где купание запрещено в силу специфики ландшафта, продолжающихся работ по обустройству береговой полосы пляжа, расположенных вблизи гидротехнических и водозаборных сооружений», - отметили в Челябинской городской думе.

Для обеспечения безопасности на воде с 2020 года работает профильное муниципальное казенное учреждение. Там на постоянной основе работают 40 человек, а в сезон привлекают 140 матросов-спасателей. В этом году профилактические рейды начали проводить с 18 мая.

Напомним, на аппаратном совещании 17 мая глава Челябинска Наталья Котова потребовала поторопиться с подготовкой пляжей к купальному сезону и закончить ее как можно быстрее. Таким образом, их благоустройство завершится к 25 мая.