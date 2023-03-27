В Челябинске обсудили проект памятника Петру и Февронии

В Челябинске может появиться памятник святым Петру и Февронии. Инициативу его сооружения обсудили в Челябинском епархиальном управлении.

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий провел рабочую встречу с депутатом Законодательного собрания Челябинской области Евгением Ревой, генеральным директором Каслинского завода архитектурно-художественного литья Владимиром Киселевым и генеральным директором мастерских декоративно-прикладного искусства «ЛиК» из города Златоуста Андреем Лохтачевым.

Андрей Лохтачев продемонстрировал правящему архиерею разработанный по инициативе Евгения Ревы проект. В ходе беседы были высказаны пожелания по доработке.

Как рассказали в информационно-издательском отделе Челябинской епархии, участники проекта получили благословение на продолжение работы и совершенствование проекта.

Святые Петр и Феврония жили в городе Муроме в 13 веке. Они преодолели немало трудностей, которые препятствовали их семейному счастью, сохранили брачный союз и умерли, по преданию, в один день. В России святых Петра и Февронию считают покровителями брака и семьи.