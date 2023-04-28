В Челябинске одобрили проект преобразования перекрестка возле шершневской плотины

В Челябинске участники Публичных слушаний одобрили проекты планировки и межевания территории для реконструкции перекрестка возле шершневской плотины. Документы будут отправлены на утверждение в управление по архитектурно-градостроительному проектированию города.

Перекресток располагается на пересечении улиц Прибрежная, Гостевая, Центральная, Трактовая и Лыжных батальонов в Шершнях (Центральный район Челябинска). В непосредственной близости к участку работ расположено Шершневское водохранилище.

На перекрестке планируется организовать Т-образное движение (вместо) и установить светофоры. Проект преобразования разработан в продолжение проекта по расширению улицы Худякова до трех полос в каждом направлении.

В рамках работ предусмотрен снос контрольно-пропускного пункта милиции «Плотина».

Как ранее поясняла глава Челябинска Наталья Котова, реконструкция так называемого «Шершневского кольца» задумана с целью дальнейшего (вслед за расширением улицы Худякова) повышения транспортной доступности для автомобилистов западного направления. Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области планирует сделать северный объезд.

Градоначальница заявила, что муниципалитет продолжит планомерно реализовывать мероприятия по повышению транспортной доступности западного (в сторону Сосновского района) направления – и в перспективе заторов на пути к уже построенным и к еще строящимся поселкам не будет.

Инициатор проекта – ООО «Челябинский дорожно-транспортный проектный институт» (ООО «Челябинскдортранспроект»).

Проект реконструкции разработало ООО «Специализированный застройщик “Высота”».