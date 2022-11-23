Челябинские власти взялись за создание «Шершневского кольца»

В Челябинске в настоящее время ведется проектирование и согласование с ГИБДД так называемого «Шершневского кольца», которое будет реконструироваться, по планам городских властей, в следующем году.

Кроме того, муниципалитет объявил аукцион по подбору подрядчика, который будет проектировать участок дороги от Братьев Кашириных (со стороны Академика Королева) до Лыжных Батальонов.

Такую информацию сегодня, 23 ноября, озвучила мэр южноуральской столицы Наталья Котова, ответившая на вопросы жителей в прямом эфире центра управления регионом Челябинской области.

По словам главы города, вышеназванные инициативы будут реализованы с целью дальнейшего (вслед за расширением улицы Худякова) повышения транспортной доступности для автомобилистов западного направления.

Также Наталья Котова рассказала, что в данную работу включилось и министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, которое планирует сделать северный объезд.

Реализация этих планов поможет избавиться от заторов на западном направлении.

На вопрос, увеличилась ли пропускная способность улицы Худякова после ее нашумевшего расширения, мэр ответила утвердительно.

«Расширение Худякова – одно из мероприятий по улучшению транспортной доступности в западном направлении. В настоящий момент пропускная способность здесь действительно увеличилась – как говорят жители, их путь на автомобиле на участке от Университетской набережной до Худякова сократился практически до двадцати минут», - отметила Наталья Котова.

Градоначальница заявила, что муниципалитет продолжит планомерно, каждый год, реализовывать мероприятия по повышению транспортной доступности западного (в сторону Сосновского района) направления – по ее словам, заторов на пути к уже построенным и к еще строящимся поселкам быть не должно. И в перспективе пробок там не будет.