В Челябинске организуют центр для временного сервиса троллейбусов

В Челябинске строят здание для организации работы центра временного обслуживания троллейбусов, который разместится на конечном остановочном пункте на пересечении улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев. Объект планируется ввести в эксплуатацию в сентябре, сообщают в управлении по связям с общественностью Холдинга «Синара-Транспортные Машины».

Строительство ведется в дополнение к проектам двух троллейбусных депо, модернизация которых предусмотрена концессионным соглашением.

Здание площадью порядка 500 квадратных метров возводится на площадке, где раньше размещалась стихийная автостоянка.

«Исторически площадка, на которой возводится новый объект, являлась частью троллейбусной городской инфраструктуры. Ранее здесь располагалась конечная станция с разворотным кольцом, в течение последних пяти лет она находилась на консервации», - прокомментировал директор проекта «Челябинский троллейбус» Сергей Брусник. Команда этого проекта занимается строительством объекта.

Специалистами подрядной организации уже выполнены устройство фундамента и монтаж металлоконструкций, реализуется установка элементов фасада.

В центре будет организованы сервис и проведение техобслуживания подвижного состава, обеспечивающего работу городских троллейбусных маршрутов.

«Центр временного сервиса создается для обслуживания троллейбусов, поскольку мы планируем приступить к активным строительным работам на территории действующего троллейбусного депо на Свердловском тракте», – уточнил Сергей Брусник.

Напомним, правительство Челябинской области и «Синара – ГТР Челябинск» в октябре 2021 года подписали концессионное соглашение о создании и эксплуатации троллейбусной инфраструктуры в региональном центре. Источник финансирования – средства инфраструктурных бюджетных кредитов.

По условиям соглашения все троллейбусные линии Челябинска будут приведены в соответствии с современными нормами и правилами. Город получит 168 инновационных полностью низкопольных троллейбусов (часть из них с функцией автономного хода).

Завод по производству электробусов и новейших троллейбусов в Челябинске был запущен в работу в марте 2023 года. Это первая подобная производственная линия в УрФО. Общая сумма инвестиций в проект составила 1,2 миллиарда рублей.

Уже ведутся приемо-сдаточные испытания первой партии троллейбусов «СИНАРА-6254». В июле помощник президента РФ Максим Орешкин посетил «Челябинский завод городского электрического транспорта».

В октябре 2022 года «Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске

Также, помимо модернизации контактной сети города, будут реконструированы два депо, осуществлен капитальный ремонт трех действующих подстанций и строительство еще трех. Будут построены новые троллейбусные линии в Северо-Западном и других районах города, в том числе по улицам Кузнецова и Артиллерийской.

Сегодня командой проекта «Челябинский троллейбус» продолжается замена контактной сети по маршрутам №12 и №19 с применением современных технических решений.