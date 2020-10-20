В Челябинске отделение детской хирургии во взрослой «тройке» не закрывают, а переводят в ЧОДКБ

Детское хирургическое отделение, которое на сегодня размещено в областной больнице №3 Челябинска, не собираются закрывать. Его переводят в детскую больницу. Вся необходимая хирургическая помощь детям будет и дальше оказываться в полном объеме.

Слухи о закрытии отделения детской урологии развеяли в региональном минздраве.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела по связям с общественностью ЧОДКБ Дмитрий Руденок, во взрослой больнице №3 (больнице скорой помощи) существовало единственное отделение для лечения детей – урологическая хирургия.

Вопрос о переводе этого отделения в детскую больницу поднимался еще три года назад. Но на тот момент решить его не удалось в силу ряда причин, в том числе и из-за недовольства ряда родителей, чьи дети лечились на тот момент в этом отделении.

В настоящий момент к этому вопросу вновь вернулись. И на это было несколько причин.

Основная причина - необходимость централизации детской хирургии. Нахождение детей в окружении взрослых пациентов не совсем правильно с точки зрения медицинских технологий. Дмитрий Руденок пояснил, в случаях, когда у ребенка возникает осложнение по иному, не урологическому, профилю или необходимость в дополнительном обследовании, то к маленькому пациенту вынуждены были выезжать врачи из других детских больниц.

Перевод детского отделения урологии из взрослой в детскую больницу позволит объединить всю детскую хирургию. И поскольку Челябинская областная детская клиническая больная – это многопрофильное учреждение дети смогут оперативно получать в одном месте консультацию и всех других специалистов.

Второй момент. Процесс перевода ускорила коронавирусная инфекция. Третья областная клиническая больница была частично перепрофилирована под госпиталь для лечения пациентов с ковидом и пневмониями, которые он вызывает. И оставлять детей в этом «ковидном кольце» совершенно не благоразумно, подчеркивает Дмитрий Руденок.

ЧОДКБ не работает с ковидными пациентами и шанс заразиться в этом учреждении практически равен нулю.

Дмитрий Руденок заверил, что детская областная больница на сто процентов готова к принятию детского хирургического отделения урологии. В ЧОДКБ в отделениях урологии и нефрологии увеличили количество коек (в урологии – в два раза). Выделены отдельные помещения для палат и ординаторской. Все отремонтировано.

«Мы единственная больница, которая делает урологические операции лапароскопическим методом. Это не полосные операции», - подчеркивает преимущества ЧОДКБ Дмитрий Руденок. И после них ребенок уже в день операции к вечеру начинает ходить, а через два дня, если нет осложнений, его могут выписать. Третья областная больница такими методами не владеет. У них нет соответствующей аппаратуры. И у них пациенты находились в отделении по 10-14 дней. После перевода за счет сокращения периода госпитализации ЧОДКБ сможет справиться со всем потоком пациентов.

Кроме того, в детской больнице уже приняли в штат двух детских урологов. Ведутся переговоры с профессором урологии из другого региона. Помимо этого, в экстренном приемном покое больницы будет круглосуточно дежурить уролог-онколог.

На сегодня в отделении детской урологии в «тройке» работает четыре врача. Им было предложено перейти на работу в ЧОДКБ. Двое отказались по своим личным причинам, а двое пока думают. Отделение возглавляет главный детский уролог области Андрей Филатов.

На сегодня в ЧОДКБ принимают все истории болезни детей, которые лечились в «тройке», заводят регистр пациентов (кто стоит на учете у кого запланированы плановые операции и так далее). Приказ министерства здравоохранения уже подписан. Детское отделение в «тройке» будет работать по 31 октября, а с первого ноября пациентов начнет принимать ЧОДКБ. «Мы уже сегодня готовы к приему пациентов», - заверил Дмитрий Руденок. Понятно желание мам лечиться в привычном месте. В ЧОДКБ заверяют, перевод отделения не только не ухудшит условия и качество лечения маленьких пациентов, но и улучшит.