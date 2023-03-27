В Челябинске отключат светофоры на перекрестках

В Челябинске завтра, 28 марта, отключат светофоры на двух перекрестках.

С восьми утра до шести вечера планируется отключение светофорных объектов на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Ворошилова, а также на пересечении улиц Героев Танкограда и Бажова.

Кроме того, в указанный период времени не будет гореть светофор в районе дома №66/2 по Комсомольскому проспекту.