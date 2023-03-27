27.03.2023
В Челябинске отключат светофоры на перекрестках
27.03.2023
Челябинский зоопарк явил миру постройневшую во сне Соню
27.03.2023
Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних – в фокусе внимания депутатов Магнитогорска
27.03.2023
ГРЦ Макеева объявил конкурс по целевому набору для выпускников школ и колледжей
27.03.2023
В Магнитогорске контролируют работу административных комиссий
27.03.2023
«Генеральная уборка 74»: общественный совет партпроекта провел первое совещание
В Челябинске отключат светофоры на перекрестках
22.03.2023
В Челябинске отключат светофоры на трех перекрестках
01.12.2022
Челябинцам сообщили об отключении светофоров на перекрестках и остановке
26.10.2022
В Челябинске отключат светофоры на четырех перекрестках
25.10.2022
Челябинцам сообщили об отключении светофоров
Челябинск погряз в мусоре, власти рапортуют: «Ситуация на контроле»
27.03.2023
Челябинск расцветет и зацветет к первому июня
27.03.2023
У православных начинается пятая неделя Великого поста – «Похвальная»
26.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 27 марта (18+)
26.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
24.03.2023