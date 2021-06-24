В Челябинске откроют памятник, символизирующий подвиг врачей в борьбе с ковидом

В пятницу, 25 июня, в Челябинске состоится торжественная церемония открытия памятника, посвящённого подвигу медиков в период борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

В церемонии примут участие руководители ковидных госпитальных баз, медики, работавшие в «красных зонах», депутаты Законодательного собрания области, выступившие с инициативой установки памятника, и представители исполнительной власти. Инициативу по установке скульптурной композиции в Челябинске, посвященной медикам, поддержал и региональный Союз медицинских работников.

«Это будет своего рода знак уважения к нашей профессии, самоотверженности медицинских работников, с которой они вступают в борьбу с коронавирусной инфекцией», – подчеркивал председатель Союза медицинского сообщества «Медицинская Палата Челябинской области» Дмитрий Альтман. Был создан попечительский совет, организован творческий конкурс на разработку концепции скульптурной композиции.

В конкурсе приняли участие 17 работ от художников из Челябинска, Златоуста, Каслей, Санкт-Петербурга и других городов. Победителем конкурса признан проект скульптурной мастерской Александра Лохтачева из Златоуста.

Бронзовый памятник отлил Каслинский завод архитектурно-художественного литья (ООО «КЗАХЛ», входит в Группу «Мечел»).

«Каслинские мастера приложили немало усилий, чтобы в кратчайшие сроки и с фирменным качеством перевести модель в гипс, а затем отформовать, отлить, собрать и патинировать скульптуру», - сообщает пресс-служба каслинского завода.

Памятник установлен в центре сквера имени С.С. Андреевского, расположенного на пересечении улиц Воровского и Худякова. Степан Андриевский – легендарный врач, который в 18 веке успешно боролся в Челябинске с эпидемией сибирской язвы.

В 11 часов состоится Торжественная церемония открытия памятника состоится в 11 часов сквере Андреевского (ул. Энгельса, 107).

Рассматривается также возможность установки стелы, где будут увековечены имена медицинских работников – врачи, и медсёстры, и фельдшеры, и водители скорой помощи, которые боролись за жизни южноуральцев в период пандемии.