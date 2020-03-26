ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинске откроют свою «Коммунарку»

Общество
Сегодня, 11:33
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинске областную клиническую больницу №2 перепрофилируют для работ с больными коронавирусной инфекции по типу московской Коммунарки

Там будет развернуто 400 коек для пациентов с тяжелым течением болезни на случай резкого увеличения заболевших коронавирусом. Сейчас поток плановых пациентов ОКБ №2 перенаправляют в другие медучреждения города.

«Приостанавливаем все плановые госпитализации, там будет специализированный медгородок со своим роддом для беременных с коронавирусом и детским отделением. Это временная мера на период борьбы с коронавирусом», - отметила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

По федеральным нормативам, для борьбы с коронавирусом в регионах норматив составляет 0,5 коек на 1000 человек. Для Челябинской области это 1750 коек.

В регионе сейчас уже развернуто 16 госпитальных баз с койками. Работают крупные отделения на базе трех инфекционных отделений больниц в Челябинске, Миассе и Магнитогорске. В резерве находится областной противотуберкулезный диспансер.

Имеется необходимый запас медикаментов и аппаратов ИВЛ. Сейчас в распоряжении медиков 958 аппаратов, закупили еще 18, подана заявка на приобретение 150.

Вчера регион получил 4900 тест-систем на анализ коронавируса, 400 из них распределено в Челябинск министерством здравоохранения. На базе центра СПИДа организована лаборатория, теперь не только учреждения Роспотребнадзора, но и министерства здравоохранения начинают проведение анализов граждан, в частности прибывающих из-за границы.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Грипп
Происшествия
Сегодня, 12:11
Подросток из Озерска пыталась разместить фейковые новости об умершем от корановируса
Общество
Сегодня, 12:06
Молитесь дома
Митрополит Григорий обратится к прихожанам с призывом воздержаться от походов в храмы
Общество
Сегодня, 11:47
Уроков не будет
Челябинским школьникам продлили каникулы
Общество
Сегодня, 11:29
Каждый второй челябинец не боится заразиться коронавирусом
Сегодня, 10:38
Что в Челябинской области закроют из-за коронавируса?
Сегодня, 10:27
«ЧелябГЭТ» заявил о снижении пассажиропотока
Сегодня, 10:25
В Южно-Уральской ТПП наградили креативного дизайнера канализационных люков
Сегодня, 09:36
В Челябинской области вводят карантин для лиц старше 65 лет
Сегодня, 09:32
В Челябинске выявлены новые случаи коронавируса
Вчера, 23:51
Анонсы событий и мероприятий га 26 марта
Вчера, 23:04
За сутки в России подтверждено 163 новых случая коронавируса
Вчера, 21:36
Алексей Текслер о режиме работы детсадов в Челябинской области
Вчера, 21:07
В Челябинской области откладываются свадебные торжества
Вчера, 21:00
В 2020 году Тотальный диктант перенесли на осень из-за пандемии коронавируса
Общество
Сегодня, 10:38
Сидим дома
Что в Челябинской области закроют из-за коронавируса?
Общество
Сегодня, 12:02
Возврат к старому?
В Челябинской области создают единый центр организации госзакупок
Новости
Сегодня, 12:11
Происшествия
Подросток из Озерска пыталась разместить фейковые новости об умершем от корановируса
Сегодня, 11:29
Общество
Каждый второй челябинец не боится заразиться коронавирусом
Сегодня, 10:25
Общество
В Южно-Уральской ТПП наградили креативного дизайнера канализационных люков
Вчера, 23:51
Общество
Анонсы событий и мероприятий га 26 марта
Вчера, 23:04
Общество
За сутки в России подтверждено 163 новых случая коронавируса
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 11:29
Общество
Каждый второй челябинец не боится заразиться коронавирусом
Сегодня, 10:25
Общество
В Южно-Уральской ТПП наградили креативного дизайнера канализационных люков
Вчера, 23:51
Общество
Анонсы событий и мероприятий га 26 марта
Вчера, 23:04
Общество
За сутки в России подтверждено 163 новых случая коронавируса
Вчера, 21:07
Общество
В Челябинской области откладываются свадебные торжества
Теги
коронавирус
грипп
Челябинск
Карантин
эпидемия
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика