В Челябинске откроют свою «Коммунарку»

В Челябинске областную клиническую больницу №2 перепрофилируют для работ с больными коронавирусной инфекции по типу московской Коммунарки

Там будет развернуто 400 коек для пациентов с тяжелым течением болезни на случай резкого увеличения заболевших коронавирусом. Сейчас поток плановых пациентов ОКБ №2 перенаправляют в другие медучреждения города.

«Приостанавливаем все плановые госпитализации, там будет специализированный медгородок со своим роддом для беременных с коронавирусом и детским отделением. Это временная мера на период борьбы с коронавирусом», - отметила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

По федеральным нормативам, для борьбы с коронавирусом в регионах норматив составляет 0,5 коек на 1000 человек. Для Челябинской области это 1750 коек.

В регионе сейчас уже развернуто 16 госпитальных баз с койками. Работают крупные отделения на базе трех инфекционных отделений больниц в Челябинске, Миассе и Магнитогорске. В резерве находится областной противотуберкулезный диспансер.

Имеется необходимый запас медикаментов и аппаратов ИВЛ. Сейчас в распоряжении медиков 958 аппаратов, закупили еще 18, подана заявка на приобретение 150.

Вчера регион получил 4900 тест-систем на анализ коронавируса, 400 из них распределено в Челябинск министерством здравоохранения. На базе центра СПИДа организована лаборатория, теперь не только учреждения Роспотребнадзора, но и министерства здравоохранения начинают проведение анализов граждан, в частности прибывающих из-за границы.