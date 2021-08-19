В Челябинске открылась главная сельскохозяйственная выставка региона «Агро-2021»

В Челябинске сегодня, 19 августа, торжественно открылась главная сельскохозяйственная выставка региона «Агро-2021». Ярмарка продукции будет работать до 21 августа возле ледовой арены «Трактор».

«Капризная Наташа», «Ароза», «Розара», «Бирос» и «Каскад F1» - какими только овощами с экзотическими названиями ни встречала выставка «Агро-2021» челябинцев! Несмотря на сложные погодные условия, засушливое лето, южноуральским аграрием есть, чем похвастаться.

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«Для товаропроизводителей сейчас непростое время, но мы отмечает рост урожайности. Область лидирует среди регионов почти по всем направлениям. Большая ставка сделана на экспорт продукции», - сказал на открытии выставк губернатор Алексей Текслер.

Выставка «Агро - это одно из мероприятий в регионе, которое одинаково интересно как профессионалам отрасли, так и жителям Челябинской области. На площадке перед ледовой ареной «Трактор» разместилась обширная экспозиция, которая включает в себя стенды районов, ведущих сельхозпредприятий и предприятий по переработке, компаний по производству оборудования для АПК и техники.

«Здесь мы обсуждаем деятельность сельскохозяйственной отрасли, даем возможность челябинцам увидеть всю продукцию сельхозкомплекса, в том числе приобрести по доступным ценам продукцию, производимую в нашем и соседних регионах», - сказал министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.

В настоящее время отрасль сельского хозяйства является одним из успешно развивавшихся секторов экономики Челябинской области. По объему производства регион занимает первое место в УрФО. Регион обладает самыми большими посевными площадями в Уральском округе.

На долю Челябинской области приходится 22 процента общероссийского производства макаронных изделий, 11 процентов - крупы, шесть процентов - мяса и четыре процента - мяса крупного рогатого скота и свинины.

«Лето было очень жаркое, нашим аграриям требовалась помощь. Их поддерживали на всех уровнях. Напомню, что только в 2021 году на реализацию мероприятий программы «Развитие малых форм хозяйствования», в том числе на предоставление грантов, было направлено порядка 50 миллионов рублей. Также было принято решение о снижении сельскохозяйственного налога в два раза», - сообщил председатель комитета по аграрной политике Законодательного Собрания Челябинской области Вячеслав Евстигнеев.

На «Агро-2021» также представлена очень большая экспозиция животных плюс выставка домашних птиц и голубей. Кроме того, челябинцы смогут бесплатно вакцинировать домашних питомцев от коронавирусной инфекции.