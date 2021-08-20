В Челябинске открыли памятник народному губернатору Петру Сумину

В Челябинске сегодня, 20 августа, состоялось торжественное открытие памятника первому народному губернатору Челябинской области Петру Сумину на площадке перед Государственным Историческим музеем Южного Урала.

На церемонии присутствовали его вдова Ольга Ильинична, глава города Наталья Котова, друзья и коллеги Петра Ивановича.

Инициатором установки мемориального объекта выступил благотворительный фонд «Бирюзовый» в лице Кирилла Чиглинцева. Место установки бронзового бюста на гранитном постаменте выбрано не случайно - именно Петр Сумин стал инициатором создания исторического музея.

«Более десяти лет Петра Ивановича нет с нами, но тот вклад, который он внес в развитие Челябинска и всей Челябинской области, трудно переоценить. Установка этого памятника является заслуженной благодарностью Петру Ивановичу от всех южноуральцев за существенные позитивные изменения в период его работы», - отметила в приветственном слове Наталья Котова.

Петр Иванович Сумин руководил регионом почти 14 лет - с 1996-го по апрель 2010 года. Это были не самые простые времена для региона и страны. По истечении срока полномочий он просил не рассматривать его кандидатуру на новый губернаторский срок, мотивируя свой шаг желанием уступить дорогу молодым.

Петр Сумин умер ночью шестого января 2011 года от тяжелой болезни, не дожив до своего 65-летнего юбилея пять месяцев.

Петра Ивановича похоронили на Аллее почетных граждан на Успенском кладбище Челябинска со всеми подобающими государственными почестями.

Южноуральцы помнят и чтят память первого народного губернатора. В 2011 году в родном селе Петра Ивановича - Верхней Санарке - в честь него была установлена мемориальная доска. В феврале 2012 года в Челябинске прошел открытый Всероссийский турнир по дзюдо памяти Петра Сумина.

Седьмого июня 2012 года на доме №30 на улице Сони Кривой в столице Южного Урала была торжественно открыта мемориальная доска Петру Сумину.

25 июня 2013 года Челябинская городская Дума приняла решение назвать именем Петра Сумина новую улицу в Центральном районе Челябинска, которая берет свое начало от Новоградского проспекта.