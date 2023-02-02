В Челябинске открылся Центр амбулаторной онкоурологической помощи

В Челябинске начал работу первый на Южном Урале Центр амбулаторной онкоурологической помощи. Он открыт на базе поликлиники Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, сообщает минздрав региона.

«В амбулаторном центре начали оказывать помощь пациентам с раком предстательной железы, почек и мочевого пузыря», - сообщил главный врач Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины Дмитрий Ростовцев. - Его открытие позволит проводить вне стационара внутрипузырное введение химиотерапевтических препаратов и в дальнейшем использовать БЦЖ - терапию при раке мочевого пузыря, которая раньше в Челябинской области не применялась».

Появление такого центра ускорит принятие решений для лечения онкобольных пациентов.

«Центр уже приступил к работе. В рамках дневного стационара наши специалисты делают цистоскопии, уретроскопии и проводят химиотерапию. Решение вопросов о госпитализации в центр осуществляется врачом-онкоурологом онкополиклиники», — уточнила заведующая Центром Наталья Дмитриевна.