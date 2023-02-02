02.02.2023
В Челябинске открылся Центр амбулаторной онкоурологической помощи
02.02.2023
Пязока и Вегельмана из печально известного «Речелстроя» обвинили в хищении миллиардов
02.02.2023
На станции «Челябинск-Главный» выявлена течь в одной из цистерн
02.02.2023
В Челябинской области около трех тысяч студентов проходят сейчас практику на предприятиях
02.02.2023
Присоединиться к зарядке на стадионе «Локомотив» могут все желающие
02.02.2023
В УФСБ Челябинской области вспоминают коллег, сражавшихся за Сталинград
В Челябинске открылся Центр амбулаторной онкоурологической помощи
12.01.2023
Врач клиники ЮУГМУ назвала виды спорта, которые помогут снизить риск развития онкологии
12.12.2022
В 2023 году медики продолжат получать выплаты за выявленные у пациентов онкозаболевания
23.11.2022
Центры амбулаторной онкологической помощи будут принимать по месту жительства
21.02.2022
Медработники будут получать стимулирующие выплаты за раннее выявление онкозаболеваний
С первого февраля проиндексирован размер маткапитала
01.02.2023
Енот и Чебурашка - против укронацистских свастик и черепов
31.01.2023
В Челябинской области 55 классов и одну школу закрыли на карантин по ОРВИ
31.01.2023
В Челябинске грядет благоустройство северо-западной части Миасса
30.01.2023
Минобороны провело телемост для бойцов СВО из Челябинской области и их близких
29.01.2023