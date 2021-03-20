В Челябинске открывается Школа гусельной игры

В воскресенье, 21 марта, в Челябинске состоится мастер-класс по игре на древнерусских гуслях.
Ведущий - Дмитрий Парамонов - гусельный мастер, исполнитель, основатель и педагог Школы гусельной игры, руководитель Мастерской гусельного искусства, сооснователь Музея русских гуслей и китайского гуциня (Москва).
Участников мастер-класса Дмитрий познакомит с древнерусскими гуслями, их многообразием и основными стилями игры.
«Вы погрузитесь в мир старинных мелодий, волшебного звучания гуслей, а в конце встречи сможете сами извлечь первые звуки из инструмента и даже сыграть главный русский наигрыш - Барыню!», - говорит Дмитрий Парамонов.
Дмитрий родом из Челябинской области. Много путешествовал по стране и не только, но всегда его звала к себе малая родина. И вот он вернулся в свой родной посёлок Вязовая, к корням, и у него большие планы на жизнь и на творчество, в частности.
Один из творческих шагов Дмитрия Парамонова - открытие Школы гусельной игры от его «Мастерской гусельного искусства».
Как сообщил корреспонденту информационного агентства «Урал-пресс-информ» автор Школы, теперь мы с вами можем заниматься игрой на гуслях и постигать всю сложность и многообразие гусельной традиции. Наша Школа рассчитана как на маленьких, так и на взрослых. Есть возможность заниматься в группе и индивидуально.
Занятия с детьми уже идут, к ним можно присоединиться в Детском семейном центре «Живое Пространство» (ул. Цвиллинга 62).
Мастер-классы, индивидуальные и групповые занятия будут проходить в недавно открывшемся в Челябинске гитарном магазине.
Обучение рассчитано на освоение традиционной аутентичной техники игры и репертуара. В основе игры на крыловидных и шлемовидных, а также лировидных гуслях лежит северо-западная и поволжская традиция с привлечением западно-сибирского и уральского материала.
«Мы положим курс на углубленное изучение гусельного искусства по программе от простого к сложному. Наша цель - научить вас искусной игре на этом неимоверно прекрасном инструменте и поднять планку игры как можно выше для возможности совершенства уже устоявшихся стилей игры», - заявил Дмитрий.
Первый мастер-класс в пространстве гитарного магазина «Gusli» состоится завтра, 21 марта, в 15.00.
Вход: 300 рублей
Адрес: Челябинск, пр. Ленина, 54, магазин Gusli.