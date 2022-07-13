В Челябинске переименовали вокзалы

В Челябинске в связи с открытием автостанции «Восточные ворота» и переносом автовокзала «Центральный» с площади у дворца спорта «Юность» на привокзальную площадь железнодорожного вокзала внесены изменения в реестр остановочных пунктов, с которых допускается отправление межрегиональных маршрутов регулярных перевозок.

Изменения внесены министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Одновременно, в целях создания понятной схемы маршрутизации, все наименования автовокзалов и автостанций приведены к единому формату.

Теперь автовокзал, расположенный по улице Степана Разина, называется автовокзал «Центральный» и состоит из двух терминалов – междугородного и пригородного. Автостанция на областной больнице получила название «Южные ворота», названия автостанций «Восточные ворота» и «Северные ворота» остались прежними.

Дополнительно министерством проводит планомерную работу с перевозчиками по изменению путей следования в черте города Челябинска (по приведению в соответствие с изменившейся фактической трассой движения) и названий остановочных пунктов межмуниципальных маршрутов.

Для уточнения актуальной информации о расписании движения автобусов пассажиры могут обратиться в службу организации движения по телефону: 8 (351) 778-64-23.