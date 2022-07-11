11.07.2022
Безопасное лето: «Ростелеком» и челябинский «Кванториум» провели открытый урок по кибербезопасности
11.07.2022
В Челябинске перенесли остановку шестого трамвая на Российской
11.07.2022
Нацпарк «Таганай» ждет богатого урожая боровиков
11.07.2022
Режим «черного неба»: челябинцы пожаловались на жуткий ночной смог
10.07.2022
Полицейские открыли стрельбу в Магнитогорске
10.07.2022
В Челябинске задержан осквернитель памятника воинам-интернационалистам
В Челябинске перенесли остановку шестого трамвая на Российской
На областном Сабантуе представят уникальный Коран начала 19 века
07.07.2022
На помощь маленьким пациентам ЧОДКБ пришли врачи федеральных медцентров
07.07.2022
Парадоксы Челябинска: новый «перрон» на площади Революции перекрыли чугунным забором
06.07.2022
Власти радуются строительству висячего моста через Миасс, челябинцы волнуются о судьбе бора
05.07.2022
Челябинцы предлагают Котовой искать провокаторов и вредителей в собственной команде
04.07.2022