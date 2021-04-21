В Челябинске по поручению Котовой приступили к помывке дорог шампунем

В Челябинске подрядчик приступил к уборке дорог с помощью шампуня. Об этом сообщили в городской администрации.

Уборкой дорог занимается компания «Строймеханизация». Пока на городских улицах работает одна колонна. Сначала проходят комбинированные дорожные машины, которые моют проезжую часть с шампунем.

Следом за ними идут тракторы с щетками, которые поднимают пыль. Далее едут комбинированные дорожные машины, которые смывают грязь в прилотковую зону.

«После подсыхания участок проходит дорожный пылесос. Отметим, что закупленный дорожный шампунь абсолютно безопасен, имеет сертификат соответствия», - отметили в администрации Челябинска.

Сегодня в планах – отмыть улицу Кирова и проспект Победы. Вчера техника почистила улицу Братьев Кашириных. А завтра, 22 апреля, машины выйдут на гостевые маршруты.

«Дальше по графику будут убирать магистрали и второстепенные улицы, - дополнили в мэрии Челябинска. - До первого мая все дороги будут отмыты».

Напомним, ранее мэр Челябинска Наталья Котова дала поручение организовать мытье дорог с помощью шампуня.