В Челябинске подписаны все распоряжения по инициативным проектам о допуске к конкурсу

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В Челябинске подписаны все распоряжения по инициативным проектам о допуске к конкурсу

В Челябинске по инициативным проектам подписаны все распоряжения о допуске к конкурсному отбору. Конкурс состоится в конце марта.

Об этом на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 15-го марта, сообщил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

В настоящее время на портале «Активный житель 74» проходит голосование за лучшие проекты благоустройства, поддержки и развития физической культуры, школьного и массового спорта, проведения культурных мероприятия, обустройства объектов социальной инфраструктуры, ремонта и строительства дорог в территориях региона, включая Челябинск.

Проектами-победителями будут признаны те, что получат наибольшее количество баллов (голосование продлится до конца марта).

Самые яркие инициативы челябинцев (и жителей других территорий Южного Урала), направленные на решение вопросов местного значения, будут реализованы на средства региональной казны в течение этого года.

В 2021-м году в Челябинске и регионе инициативное бюджетирование будет реализовано впервые - благодаря вступлению в силу соответствующего закона жители Челябинской области теперь могут принимать непосредственное участие в определении приоритетов расходов местных бюджетов и предлагать свои проекты.

Изначально в региональном бюджете на текущий год на эти цели было заложено 750 миллионов рублей. В течение 2021-го года целевая поддержка будет увеличена вдвое – денежные средства получат те муниципалитеты, которые будут готовы уже этим летом реализовать значительную часть проектов граждан.