14.02.2022
РМК инвестировала в обновление коркинской «Березки» 235 миллионов
14.02.2022
Инспекторы областного ГИБДД помогли водителям, застрявшим на трассе
14.02.2022
За выходные заболело ковидом более 10 тысяч южноуральцев, умерло - 34
14.02.2022
В Челябинске подрядчик бросит больше сил на отлов бездомных животных
14.02.2022
Калининский район останется без воды
14.02.2022
Директор горсада имени Пушкина уволился
В Челябинске подрядчик бросит больше сил на отлов бездомных животных
14.02.2022
Пса, покусавшего ребенка в Челябинске, отдали в приют
07.02.2022
Собака, которая напала на ребенка в Челябинске, всегда была агрессивной
07.02.2022
Котова озаботилась отловом бездомных животных
28.01.2022
В январе челябинцы 190 раз пожаловались на агрессивных собак
Ольга Селезнёва: Мы привыкли всё исполнять с нашим русским «Эх!» - от души
14.02.2022
Не сделал Куляшов, не сделает и Ксензов: двустороннему движению на Советской и Пушкина не бывать
11.02.2022
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
10.02.2022
Челябинскому бору теперь угрожает метро: общественники выступают против новой станции
09.02.2022
Челябинский городской бор: застроить нельзя запретить
09.02.2022