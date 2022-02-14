В Челябинске подрядчик бросит больше сил на отлов бездомных животных

В Челябинске подрядчик будет отлавливать больше бездомных животных, а в приюте увеличат количество мест для бродячих кошек и собак.

Об этом сообщил сегодня, 14 февраля, заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Подрядчик готов привлечь дополнительные бригады для отлова бездомных животных. Количество голов будет увеличено до 150-170 в месяц. Также приют, с которым заключен контракт, готов увеличить количество мест до 200 животных», - сказал Астахов.

Напомним, на прошлой неделе глава Челябинска Наталья Котова поручила отработать возможность большего отлова бродячих животных. Она не исключила возможности заключения еще одного контракта.