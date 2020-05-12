В Челябинске подвели итоги фотоконкурса ИЗОляция74

В Челябинске подведены итоги всенародного фотоконкурса ИЗОляция74, организованного Государственным историческим музеем Южного Урала, фотоклубом «Каменный пояс» при поддержке министерства культуры Челябинской области и администрации города Челябинска. Его победителем стал лидер зрительских симпатий Александр Нифанин, чей снимок под названием «Где-то между» стал самой популярной и узнаваемой работой конкурса.

Напомним, фотоконкурс ИЗОляция74 стартовал после введения режима самоизоляции на территории Челябинской области, вместе с ним продлялся, превратившись в фотомарафон. Участвовали в нем и любители, и профессионалы, все, кому захотелось выйти за пределы четырех стен при помощи творчества.

Организаторы конкурса помогли наладить каналы обмена работами с аналогичными конкурсами других стран, а лучшие челябинские вывести на уличные экраны. Таким образом признание, поддержку и творческий стимул многие участники конкурса получили еще до подведения официальных итогов.

В финальном награждении вместе с Александром Нифаниным примут участие Ирина Катаева и Сергей Коляскин, занявшие второе и третье места соответственно. Тройка лидеров получит оборудование для фотоаппаратов.

Елена Мацына и Александр Дербнев будут награждены поощрительными призами — альбомами Юрия Катаева «Другая жизнь фотографии». Кроме того, особо отмечена жюри одна из самых юных участниц конкурса Алина Нурутдинова, подарком ей станет карта памяти для фотоаппарата.

«При оценке работ учитывались и подход, и концепция, и технический уровень исполнения. Если автор представил связную серию работ, это тоже принималось во внимание,— пояснил член жюри, руководитель фотоклуба «Каменный пояс» Дмитрий Кочергин. — Список финалистов определился довольно быстро, а вот выбрать из них одного было непросто: мнения разделились. Но, как бы то ни было, все призовые места - это замечательные работы, по-своему иллюстрирующие отношение авторов к заданной теме».

Церемония награждения призеров состоится на ближайшем после отмены карантина заседании клуба «Каменный пояс».