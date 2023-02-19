В Челябинске полицейские предотвратили возможный конфликт на территории ТК с участием подростков

В Челябинске сотрудники полиции предотвратили возможный конфликт на территории торгового комплекса с участием группы подростков.

Благодаря принятым мерам незамедлительно реагирования были установлены и доставлены в отдел полиции «Центральный» УМВД России по городу Челябинску 15 несовершеннолетних. Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, в отдел вызвали и их законных представителей.

Со всеми доставленными подростками в присутствии родителей провели профилактические беседы о недопустимости противоправного поведения и создания конфликтных ситуаций.

В ГУ МВД России по Челябинской области пояснили, что информация о том, что на прилегающей территории одного из торговых комплексов Челябинска планируется сбор группы подростков и возможно возникновение конфликтной ситуации, была получена в результате организованной оперативной и аналитической работы.

Полицейские провели неотложные мероприятия по предотвращению возможного конфликта и недопущению нарушений общественного порядка. На адрес были направлены дежурные наряды, а также инспекторы по делам несовершеннолетних.

Стражи порядка обращаются к родителям с просьбой провести профилактические беседы с детьми о недопущении конфликтного поведения.

«Уделяйте своим детям самое пристальное внимание, постоянно будьте в курсе того, где и с кем ваш ребенок находится, какие у него увлечения. Помните, только внимательное, бережное отношение к подрастающему поколению поможет предотвратить негативные последствия», - подчеркнули в пресс-службе регионального полицейского главка.