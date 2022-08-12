В Челябинске полицейские проведут операцию «Мак»

В период с 15 по 24 августа в целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств естественного происхождения, выявления и уничтожения незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсов, на территории областной столицы будет проходить второй этап операции «Мак-2022».

Полицейские напоминают, что за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества, предусмотрена административная ответственность, а за незаконное культивирование - уголовная.

Челябинцы могут сообщить информацию обо всех известных фактах незаконного оборота наркотических средств, очагах произрастания дикорастущих наркосодержащих растений по телефонам дежурной части управления МВД России по городу Челябинску: 8 (351) 266-14-14, 265-02-00, или 02.