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В Челябинске полностью закроют движение на улице Мастеровой

Общество
Сегодня, 10:06

В Челябинске в связи с укладкой асфальта будет полностью закрыто движение автотранспорта в обоих направлениях на улице Мастеровой, на участке от Свердловского тракта до Автодорожной.

Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, ограничение будет действовать с восьми вечера пятницы, 5 июня, до утра вторника, 9 июня.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут и выбирать пути объезда.

 

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