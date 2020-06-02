В Челябинске полностью закроют движение на улице Мастеровой
Общество
Сегодня, 10:06
В Челябинске в связи с укладкой асфальта будет полностью закрыто движение автотранспорта в обоих направлениях на улице Мастеровой, на участке от Свердловского тракта до Автодорожной.
Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, ограничение будет действовать с восьми вечера пятницы, 5 июня, до утра вторника, 9 июня.
Водителей просят заранее планировать свой маршрут и выбирать пути объезда.
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