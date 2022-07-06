06.07.2022
В Челябинске полным ходом благоустраивают сквер по улице Бажова
06.07.2022
В шести городах Челябинской области объявлен режим «черного неба»
06.07.2022
Таганайская фотоловушка «поймала» лосиху с малышом
05.07.2022
В центре Челябинска открыли семейный лофт
05.07.2022
Воды челябинских Шершней примут соревнования по сап-серфингу
05.07.2022
Южноуральские «барсы» будут рекультивировать земли Ямала
В Челябинске полным ходом благоустраивают сквер по улице Бажова
Челябинцы предлагают Котовой искать провокаторов и вредителей в собственной команде
04.07.2022
Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию
04.07.2022
С первого июля 2022 года в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги
30.06.2022
Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
29.06.2022
В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности
28.06.2022