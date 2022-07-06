В Челябинске полным ходом благоустраивают сквер по улице Бажова

В Челябинске полным ходом ведутся работы по благоустройству сквера по улице Бажова в Тракторозаводском районе.

Отметим, общественное пространство создают здесь по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Ход работ оценил глава района Юрий Кузнецов.

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Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, в настоящее время в сквере асфальтируют велодорожки и укладывают плитку на будущей прогулочной зоне.

Следующим этапом благоустройства станут установка малых архитектурных форм и монтаж наружного освещения.

Работы планируется завершить в сентябре 2022-го года.