25.01.2023
Шесть проектов из Челябинска вошли в шорт-лист премии «Серебряный Лучник» – Урал
25.01.2023
«Свидетель и участник»: челябинский экс-чиновник написал книгу о девяностых
25.01.2023
В этом году потребность частного сектора Челябинска в контейнерных площадках будет закрыта
25.01.2023
Наталья Котова поздравила челябинскую молодежь с Татьяниным днем
25.01.2023
В челябинском поселке Чурилово открылся подземный «портал»
25.01.2023
В 2023 году на опасных участках дорог Челябинской области установили 58 камер
В 2023 году в Челябинск поставят 15 больших автобусов, в 2024 году – 50 автобусов
28.10.2022
Челябинск получил 16 новых экологичных автобусов
24.10.2022
В Челябинске изменили ночное расписание автобуса №45
02.04.2022
Введена отсрочка на обязательное оснащение автобусов и маршруток тахографами
22.03.2022
Второй этап транспортной реформы в Челябинской агломерации стартует первого апреля
В Челябинской области начали закрывать классы на карантин по ОРВИ и гриппу
24.01.2023
Жители Юрюзани жалуются на холод и сырость в квартирах
23.01.2023
С 23 января стартует прием заявок на отсрочку для IT-специалистов
23.01.2023
Открытие цирка в Челябинске вновь откладывается, губернатор просит помощи у вице-премьера
22.01.2023
Соцзащита Магнитогорска: сироте предоставили съемное жилье временно
20.01.2023