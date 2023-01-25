В 2023 году в Челябинск поставят 15 больших автобусов, в 2024 году – 50 автобусов

В 2023 году в Челябинск ожидается поставка 15 автобусов большого класса, в 2024 году - 50 автобусов большого класса, сообщает ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Новые экологичные будут приобретены по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». «В 2023 году будет приобретено по нацпроекту «БКД» 15 автобусов. Учитывая, что у нас большинство перевозчиков работают по регулируемому тарифу, дополнительно к этому еще порядка 50 новых автобусов будет закуплено, - пояснял губернатор ранее.

До конца первого квартала 2023 года Челябинская агломерация должна получить два новых низкопольных «автобуса-гармошку», работающих на природном газе (средства на закупку выделены по распоряжению главы региона).

С первого апреля 2023 года планируется усилить маршрут № 64 тремя автобусами особо большого класса и маршрут № 4 - двумя автобусами ОБК.

«Также запланировано дальнейшее обновление автобусов, в том числе перевод маршрутов с автобусов малого класса на средний класс», - сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Как уже сообщало агентство, в октябре 2022 года Челябинск получил 16 новых экологичных автобусов, работающих на компримированном природном газе, на условиях лизинга по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

С первого ноября 2022 года на маршрут № 15 «ЧМК - ПКиО им. Гагарина» в Челябинске вышло 16 новых низкопольных автобусов, закупленных по программе БКД.

С первого декабря 2022 года на автобусном маршруте № 64 «Автобусный парк - Железнодорожный вокзал» работает три автобуса особо большого класса.

В ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» рассказали, за период с 2019 по 2021 годов в Челябинск поступило 259 новых низкопольных автобусов, работающих на природном газе.

Как сообщили ранее в пресс-службе администрации Челябинска, муниципальное предприятие «Служба организации движения» ежедневно выпускает на линию более 260 автобусов большого класса - низкопольных комфортабельных машин на газомоторном топливе.

Сейчас на предприятии работают более 520 водителей, почти 260 кондукторов, порядка 50 человек осуществляют текущее техническое обслуживание и ремонт подвижного состава. Всего же штат сотрудников насчитывает более 1100 человек.

В ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» также сообщили, что до конца 2023 года запланировано обновление троллейбусной системы города - в Челябинск поступит 168 новых троллейбусов, из них 98 с увеличенным автономным ходом. Намечена модернизация 76,8 километра контактной сети, а также реконструкция зданий, сооружений и тяговых подстанций.