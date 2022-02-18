В Челябинске построят станцию обеззараживания воды, власти ищут подрядчика

В Челябинске построят станцию обеззараживания воды. В настоящее время управление капитального строительства города проводит аукцион по поиску подрядчика.

Закупка была размещена 16-го февраля. Заявки от потенциальных исполнителей будут приниматься до 24-го февраля включительно.

Начальная цена контракта на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Станция УФ-обеззараживания фильтрованной воды на очистных сооружениях водопровода Челябинска, в том числе проектно-изыскательные работы» составляет 927 миллионов 178 тысяч 300 рублей.

Согласно техзаданию, подрядная организация, которая выиграет аукцион, должна начать строительство станции первого апреля текущего года и завершить их 31-го декабря 2023-го.

Отметим, объект, на котором будет происходить ультрафиолетовое обеззараживание воды, построят в поселке Сосновка Центрального района Челябинска.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в столице Южного Урала в течение двух лет будет реализовываться проект реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации, в рамках которого планируется реконструировать сооружения механической очистки воды и сооружений обработки осадков.

Для Челябинска это очень важное событие: очистные сооружения были построены еще в 1957-м году, а последние работы по модернизации объекта проводились в 1984-м.

Напомним, заявку Челябинской области на реконструкцию очистных сооружений в столице Южного Урала одобрила правительственная комиссия по региональному развитию под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Реализация данного проекта позволит Челябинску решить крайне важную и в прямом смысле дурно пахнущую проблему – устранить неприятный запах и улучшить состояние воздуха, а также значительно повысить качество очистки сточных вод.