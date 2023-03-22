В Челябинске представили «Урал многоликий»

В Выставочном зале Челябинского центра искусств вчера, 21 марта, состоялось мероприятие «Урал многоликий», направленное на развитие и поддержку национальных культур Южного Урала.

Как рассказала в первой части мероприятия лектор-искусствовед Луиза Юсупова, Челябинскую область населяют жители разных национальностей. К примеру, здесь проживает 152 национальности: башкиры, русские, татары, чуваши, украинцы и другие. И живут они на Южном Урале как одна дружная единая семья, уважая традиции каждого народа.

Гостями мероприятия стали представители работающих на Южном Урале общественных организаций, таких как Областной Курултай башкир Челябинской области, «Уралым» и другие. «Уралым», к слову, ежемесячно издает свою газету, а также ведет передачу на ОТВ о южноуральских башкирах. Известная телеведущая Флюра рассказала присутствовавшим о традициях башкирского народа.

Во второй части мероприятия перед собравшимися выступил Образцовый коллектив ансамбля народного танца «Айгуль», раскрывший всю красоту башкирского танца. Отвечая на вопросы корреспондента агентства «Урал-прес-информ», солистки ансамбля Диана и Вероника рассказали, что в репертуаре ансамбля есть танцы разных народов, как башкир, так и проживающих на территории страны марийцев, татар, а также народов других государств, например, Монголии и Казахстана.

В своем выступлении искусствовед Луиза Юсупова сказала, что какие бы национальности не проживали рядом друг с другом, они должны жить в мире и дружбе, что подтверждает пример Челябинской области.