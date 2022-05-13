В Челябинске презентовали концепцию единого дизайн-кода

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аша
Екатеринбург
Еткульский район
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Копейск
Коркино
Кыштым
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Троицк
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Выборы в Госдуму
Картина маслом
Дело Виктора Щекотова
Коронавирус
ЖКХ
АгроПлюс
День Победы
Война в Сирии
Арест Лемешевского
Физкультминутка
ЕГЭ
Педофилы
коронав
Тефтелев коррупция
Поправки в Конституцию
С добрым утром, Урал!
Арест Васькова
Мирная миссия-2007
Дело Жана Мезенцева
Переселение поселка Роза
Дело Александра Путина
Крещение
Арест Ардабьевского
Банкротство Уралбройлер
Дело Дмитрия Замятина
Пригородные поезда
Дело Александра Уфимцева
Глазами краеведа
Дело Извекова
Физкультминутки
Спецоперация на Украине
Метро в Челябинске
Бюджет
Сельское хозяйство
Челябинск минирование
Наркотики
Транспорт
Клещи
Мусор
карантин
Дело Попова и Щербаковой
корона
Арест Юрия Серебренникова
Детское питание
Дороги
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
корона
Война в Сирии
коронав
Дело Продкорпорации
Зеленая революция
Сельское хозяйство
Детское питание
Транспорт
Физкультминутки
Борьба с наркотиками
Дело Жана Мезенцева
Голодовка в Розе
Дело Виктора Щекотова
Челябинск минирование
Коронавирус
Дело Корецкого
Экология
Метро в Челябинске
Картина маслом
Гроза
День редких заболеваний
Переселение поселка Роза
Космос
Мирная миссия-2007
Бюджет
Дело Дмитрия Замятина
Пригородные поезда
Бунт в копейской колонии
Выборы мэра
День Победы
карантин
АгроПлюс
Мусор
Глазами краеведа
Арест Васькова
Спецоперация на Украине
Выборы в Госдуму
Тефтелев коррупция
Коррупция в филиале ЧелГУ
Лесные пожары
Арест Ардабьевского
Образование
Дело Александра Уфимцева
Наркотики
Дороги
Будь здоров
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Культура
Общество
Погода
Политика
Происшествия
Спорт
Среда обитания
Сюжет
Федерация
Экономика
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области 169 организаций уведомили службу занятости о предстоящих сокращениях почти
13.05.2022

В Челябинской области 169 организаций уведомили о сокращении 970 работников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Финский энергоконцерн Fortum сегодня, 12 мая, заявил об уходе с российского рынка. Такое решение
12.05.2022

«Фортум» уходит из России: челябинские ТЭЦ продолжат работу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Специальный корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в Луганской Народной Республике Михаил Бо
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
12.05.2022

Братская могила в Рубежном
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителей Челябинска и области приглашают принять участие в создании «Сада жизни» на территории Чел
12.05.2022

Южноуральцев призывают присоединиться к созданию «Сада жизни» в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В пятницу, 13 мая, губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит с рабочим визитом Верхн
12.05.2022

Текслер - жителям Верхнеуральского района: Жду предложений, на что обратить особое внимание
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2022

Дебаркадер-2022 в Челябинске: медиа-арт, танцы и мотофестиваль

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2022

Водитель был пьян и летел со скоростью 123 километра в час
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2022

Работа термального комплекса в Еткульском районе, где погибла девочка, приостановлена
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2022

В Челябинске стартуют опрессовки теплосетей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2022

В Челябинске презентовали концепцию единого дизайн-кода
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2022

В Челябинске открыли новый исправительный центр для осужденных к принудительным работам
Дизайн-код
Общество
13.05.2022 11:21

В Челябинске презентовали концепцию единого дизайн-кода

Компания «Элефант» в Доме архитектора Челябинска презентовала концепцию единого городского дизайн-кода. Работа была сделана по заказу управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска и призвана, после ее реализации, улучшить внешний облик южноуральской столицы.

Будущие изменения «городской внешности» и новые «правила игры» обсудили участники встречи – девелоперы, застройщики, архитекторы и представители рекламных агентств и фирм, занимающихся производством вывесок и рекламных конструкций.

«Наши специалисты изучили ситуацию с вывесками и информационными конструкциями, проанализировали результаты применения на гостевых маршрутах дизайн-кода, внедренного в 2017 году. Полезным было изучение опыта ведущих проектных студий, реализованного в российских городах (Екатеринбург, Архангельск, Соль-Илецк, Котлас, Санкт-Петербург) и успешных мировых практик. Предлагаемые правила и требования основаны на детальном анализе типологии улиц Челябинска, зданий и общественных пространств. В рамках дизайн-кода нами предложена простая и понятная классификация видов информационных и рекламных конструкций. Это доступная, по нашему мнению, система размещения городской информации позволяет, с одной стороны, избавиться от визуального мусора, с другой – оставляет богатый инструментарий для разнообразного и творческого подхода к организации городского пространства», - рассказал директор «Элефанта» Михаил Смирнов.

Одной из важнейших частей предлагаемого дизайн-кода является запрет на целый ряд технологий и видов размещения коммерческой рекламы на фасадах домов. Кроме того, регламентируются размеры и способы крепления вывесок и рекламных объектов. Распространение предлагаемого дизайн-кода на подавляющей территории миллионного Челябинска у визуального облика районов массового жилищного строительства, въездов в город, где в последнее время наблюдается рекламная вакханалия.

Введенный в 2017 году жесткий дизайн-код для гостевых маршрутов не достиг окончательной цели – кардинального улучшения внешнего облика города. По мнению авторов нового дизайн-кода и собравшейся на его обсуждение аудитории, распространение столь жестких мер невозможно, как по экономическим, так и по технологическим и эстетическим причинам.

«Я не считаю, что проблема хаоса в облике города – это наличие нестандартных вывесок и наружной рекламы. В центральной части европейских городов «наружка» присутствует, достаточно органично вплетаясь в их внешний вид.  Мало того, в начале ХХ века в России сформировалась особая графическая культура, вывески на заказ создавали (именно так, создавали, а не рисовали) художники с мировым именем – Виктор Васнецов, Михаил Врубель, Александр Бенуа, Лев Бакст, Казимир Малевич, Александр Родченко. Традиция «вывеска, как искусство» существовала и в уездном Челябинске, художники здесь называли себя «живописцами вывесок» и наряду с созданием информационных указателей для купеческих лавок, расписывали церкви», -  говорит заслуженный архитектор России Сергей Шумаков.

По мнению собравшихся в Доме архитектора, обсуждаемый регламент призван разграничить понятия коммерческих вывесок и объектов наружной рекламы. Оказались и противники.

Протестуя против унификации вывесок, один из участников встречи привел такой пример. Если всех девушек заставить пользоваться одной и той же косметикой, это не сделает их одинаково красивыми, а скорее наоборот. От такого гарема сбежит любой жених. Может стоит задуматься и о жителях Челябинска, не желающих находиться в кафкианском однообразии?

Эксперт из Екатеринбурга, специалист института охраны труда, Уральского филиала РАН Анна Иванова, говорит, что надеется увидеть в окончательной редакции дизайн-кода раздел, посвященный колористике Челябинска.

«К сожалению, ваш город входит в печальный список «серых» городов. Больше 90 % цветового спектра условного жителя Челябинска составляют ахроматические цвета: здесь предпочитают черные или белые автомобили, строят в основном дома с черными, серо-стальными или белыми фасадами, даже форма хоккеистов, в которой играет команда «Трактор» - черно-белая. Такая «любовь» к ахроматической окраске города приводит к общей депрессии для горожан, у людей поневоле всегда плохое настроение, а творческие люди – дизайнеры, художники, поэты здесь просто не выживают, что отрицательно сказывается на общем развитии мегаполиса», - сказала Анна Павлова.

Необходимо пояснить что размещенные в городе информационные сообщения и реклама составляют не более 15-20 процентов визуального фона. Наведение порядка в этой сфере позволит лишь частично решить проблему замусоривания городских фасадов. Гораздо больше портит внешний вид наших улиц уродливое остекление балконов, хаотично торчащие блоки кондиционеров, неухоженные опоры освещения, множащиеся на наших глазах километры проводов, неряшливые заборы и бесхозные фасады и недострои.

Напомним, ранее в Челябинске чиновники утвердили правила оформления автостоянок. Проектированию южноуральской столицы, в документе прописаны нормы по озеленению парковочных площадок, внешнему виду ограждений, паркоматов, охранных пунктов, опор освещения и дорожных знаков.

Правила распространяются на все новые автостоянки в пределах Челябинска.

Дизайн-код
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Эконом
Федерация

Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики

11.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Коркино, Челябинска, Златоуста жалуются на беспорядок и захламленность на городских кладби
Общество

Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?

11.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил с уполномоченным по права
Экономика

Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки

11.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
После двухлетнего перерыва, вызванного ковидными ограничениями, по улицам Челябинска сегодня
Общество
День Победы

«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию

09.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Парад Победы, который состоялся сегодня, девятого мая, в 11 часов на площади Революции в Челябинс
Общество
День Победы

Парад Победы на площади Революции Челябинска объединил тысячи южноуральцев

09.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинск сегодня, девятого мая, вместе со всей страной отмечает 77-ю годовщину Великой Победы.
Общество
День Победы

Челябинск отмечает Великую Победу

09.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области 169 организаций уведомили службу занятости о предстоящих сокращениях почти
13.05.2022

В Челябинской области 169 организаций уведомили о сокращении 970 работников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Финский энергоконцерн Fortum сегодня, 12 мая, заявил об уходе с российского рынка. Такое решение
12.05.2022

«Фортум» уходит из России: челябинские ТЭЦ продолжат работу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Специальный корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в Луганской Народной Республике Михаил Бо
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
12.05.2022

Братская могила в Рубежном
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителей Челябинска и области приглашают принять участие в создании «Сада жизни» на территории Чел
12.05.2022

Южноуральцев призывают присоединиться к созданию «Сада жизни» в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В пятницу, 13 мая, губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит с рабочим визитом Верхн
12.05.2022

Текслер - жителям Верхнеуральского района: Жду предложений, на что обратить особое внимание
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

13.05.2022 12:24

Дебаркадер-2022 в Челябинске: медиа-арт, танцы и мотофестиваль

13.05.2022 12:11

Водитель был пьян и летел со скоростью 123 километра в час

13.05.2022 11:52

Работа термального комплекса в Еткульском районе, где погибла девочка, приостановлена

13.05.2022 11:29

В Челябинской области 169 организаций уведомили о сокращении 970 работников

13.05.2022 11:24

В Челябинске стартуют опрессовки теплосетей

13.05.2022 11:21

В Челябинске презентовали концепцию единого дизайн-кода

13.05.2022 11:11

В Челябинске открыли новый исправительный центр для осужденных к принудительным работам

13.05.2022 11:07

Челябинцы стали чаще искать любовь онлайн

13.05.2022 10:52

В Троицке главбух подозревается в мошенничестве

13.05.2022 10:34

В Челябинской области показатели в сфере занятости демонстрируют положительный тренд

13.05.2022 10:22

ММК: машинное зрение на страже экологии

13.05.2022 09:55

​​​​​​​В Челябинске состоится ХХ Славянский научный собор

12.05.2022 23:36

«Фортум» уходит из России: челябинские ТЭЦ продолжат работу

12.05.2022 21:19

В Челябинске высадят более 13 тысяч новых деревьев за сезон

12.05.2022 20:52

Братская могила в Рубежном

12.05.2022 20:13

Южноуральцев призывают присоединиться к созданию «Сада жизни» в Челябинске

12.05.2022 19:47

Текслер - жителям Верхнеуральского района: Жду предложений, на что обратить особое внимание

12.05.2022 18:30

В челябинских школах может вырасти плата за питание

12.05.2022 18:29

Анонсы событий и мероприятий на 13 мая

12.05.2022 18:23

ВТБ: российские туристы во время майских праздников увеличили спрос на путешествия поездами

12.05.2022 17:43

В пятницу в Челябинской области – дожди, местами грозы, возможны ночные заморозки

12.05.2022 17:31

В Челябинской области пройдут массовые соревнования по спортивному ориентированию

12.05.2022 17:28

Программы Исторического музея к 9 Мая увидели 30 тысяч человек

12.05.2022 17:12

ЧЦЗ стал победителем всероссийского конкурса «Корпоративный календарь-2022»

12.05.2022 17:00

История Челябинска в лицах и судьбах

12.05.2022 16:52

Почти 10,9 тысячи студентов смогут бесплатно учиться в вузах Челябинской области в 2023/2024 году

12.05.2022 16:49

Луганские врачи оказали медпомощь жителям освобожденного Рубежного

12.05.2022 16:20

Родители челябинских учеников откровенно обсудили школьное питание

12.05.2022 15:31

Выпускники вузов ДНР и ЛНР смогут получить российские дипломы

12.05.2022 15:29

Карагайская лиственница может стать главным деревом страны

12.05.2022 15:02

Ещё один челябинский перевозчик ответил на претензии жителей Металлургического района

12.05.2022 14:38

Родственники погибшего и пострадавшие в аварии болельщики могут рассчитывать на компенсацию

12.05.2022 14:36

Тридцать памятников советским солдатам на территории Челябинской области внесены в ЕГРН

12.05.2022 14:34

Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 19 мая

12.05.2022 14:12

Магнитогорцы читают правильные книжки…

12.05.2022 13:17

Охотник из Еткульского района убил краснокнижного лебедя

12.05.2022 13:04

Джазмены Челябинской области посоревнуются за звание лучших

12.05.2022 12:32

В Коркино из-за тлеющей золы едва не сгорел мусоровоз

12.05.2022 12:27

Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы

12.05.2022 12:25

Получить скидку на учебу в ЮУрГУ - реально

12.05.2022 11:49

Мэрия Коркинского района: Ликвидация свалок мусора на кладбище – процесс длительный

12.05.2022 11:45

Помолодевший «Фотофест-2022»: акцент на творческие встречи

12.05.2022 11:35

В воскресенье в Челябинске пройдет общегородской крестный ход

12.05.2022 11:30

Экс-сотрудника дорожной больницы Челябинска, виновного в подкупе, оставили на свободе

12.05.2022 11:26

Еще часть обманутых дольщиков Челябинска получат компенсации

12.05.2022 11:11

Дружинник из Златоуста помог полицейским в поисках пропавшего четырех летнего ребенка

12.05.2022 11:05

Команда ММК вновь будет защищать честь Челябинской области на фестивале ГТО

12.05.2022 10:37

Предприниматель, обвиняемый по делу о ДТП с футбольными фанатами, заключен под стражу

12.05.2022 10:28

Бобры «Зигальги» задумали грандиозную стройку

12.05.2022 09:54

В Челябинской области сократилось количество выявленных поддельных банкнот

12.05.2022 09:47

В России начали выплаты нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет

11.05.2022 21:11

С первого сентября историческое просвещение школьников будет проходить с первого класса

11.05.2022 20:20

Циклон ослабит напряженность пожароопасной ситуации на Урале

11.05.2022 19:15

В ближайшие 5-7 дней на Южном Урале прогнозируют теплую погоду с небольшими дождями

11.05.2022 18:43

Анонсы событий и мероприятий на 12 мая

11.05.2022 17:22

В четверг в Челябинской области местами дожди

11.05.2022 17:00

Расширение улицы Худякова в Челябинске обсудили в областном правительстве

11.05.2022 16:53

На «Невском пятачке» увековечат память погибших при защите Ленинграда южноуральцев

11.05.2022 16:41

Новая льгота для семей военнослужащих – квота на обучение в вузах

11.05.2022 16:03

Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики

11.05.2022 15:51

Челябинцев атакуют телефонные «номера-грабители»

11.05.2022 15:37

Челябинский перевозчик объяснил перебои в работе популярного маршрута

11.05.2022 15:32

ВТБ снижает ставки по автокредитам на три процентных пункта

11.05.2022 15:03

Челябинск после праздников приводят в порядок более пятисот рабочих

11.05.2022 14:57

Театр «Омнибус» подарил Чебаркульской танковой дивизии «Стихийное бедствие»

11.05.2022 14:35

Маршрут электропоезда «Челябинск-Бишкиль-Кисегач» продлят до Миасса

11.05.2022 14:23

Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?

11.05.2022 13:47

Ветераны Челябинской области смогут бесплатно ездить на такси до конца 2022 года

11.05.2022 13:45

Сотрудники УФСБ по Челябинской области ликвидировали нарколабораторию

11.05.2022 13:27

Бывший офицер ГДР: Пройти в «Бессмертном полку» было большой честью для меня

11.05.2022 13:16

В Долгодеревенском для пациентов больницы запустят «умный» чат-бот

11.05.2022 13:16

За сутки заболели ковидом 146 южноуральцев, выздоровело 147, умерло четверо

11.05.2022 13:14

Челябинцев приглашают обсудить дизайн-код вывесок

11.05.2022 13:03

Бывший германский офицер Маттес: Я полностью поддерживаю российскую спецоперацию на Украине

11.05.2022 12:41

Алексея Текслера просят устранить бродячий скот в Кундравах

11.05.2022 12:39

Водитель челябинского трамвая, высадившая ребенка, получила штраф

11.05.2022 12:31

Бажовский фестиваль ждет мастеров со всей России

11.05.2022 12:31

Житель Еманжелинска убил соседку из-за неправильного выгула собаки

11.05.2022 12:28

Южноуральцы смогут бесплатно проверить родинки

11.05.2022 12:13

Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки

11.05.2022 12:05

В Челябинске стартует первый этап гидравлических испытаний теплосетей

11.05.2022 11:33

Почтальоны Челябинской области могут доставить на дом новые социальные выплаты на детей

11.05.2022 11:28

Челябинские полицейские проверили законность работы иностранцев на рынках

11.05.2022 11:23

Челябинск после праздников приводят в порядок более пятисот рабочих

11.05.2022 11:17

Грандиозный салют и гигантская Z на фасаде «Нептуна» покорили сердца миасцев

11.05.2022 11:13

Глава Трехгорного уходит в отставку

11.05.2022 10:19

КСП приступает к проверке минздрава Челябинской области

11.05.2022 09:57

Владимир Путин назначил врио губернаторов пяти регионов

10.05.2022 22:36

Новые кадровые назначения в структуре аппарата губернатора Челябинской области

10.05.2022 22:15

Сразу пять губернаторов 10 мая подали прошения об отставке

10.05.2022 20:59

Доходы губернатора Челябинской области за 2021 год выросли на один миллион рублей

10.05.2022 19:54

В Челябинской области ограничили проезд к озеру Тургояк

10.05.2022 19:36

На Солнце 10 мая произошла мощная вспышка, направленная в сторону Земли

10.05.2022 19:07

На Аркаиме ко дню Победы расцвел миндаль

10.05.2022 18:50

В среду в Челябинской области местами кратковременные дожди

10.05.2022 18:06

Анонсы событий и мероприятий на 11 мая

10.05.2022 12:19

Во вторник в Челябинской области – дожди и грозы, порывистый ветер

10.05.2022 12:00

За сутки заболел ковидом 151 южноуралец, выздоровело 153, умерло двое

09.05.2022 23:23

Челябинских ветеранов с Днем Победы поздравил Дмитрий Певцов

09.05.2022 16:59

«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию