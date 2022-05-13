В Челябинске презентовали концепцию единого дизайн-кода

Компания «Элефант» в Доме архитектора Челябинска презентовала концепцию единого городского дизайн-кода. Работа была сделана по заказу управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска и призвана, после ее реализации, улучшить внешний облик южноуральской столицы.

Будущие изменения «городской внешности» и новые «правила игры» обсудили участники встречи – девелоперы, застройщики, архитекторы и представители рекламных агентств и фирм, занимающихся производством вывесок и рекламных конструкций.

«Наши специалисты изучили ситуацию с вывесками и информационными конструкциями, проанализировали результаты применения на гостевых маршрутах дизайн-кода, внедренного в 2017 году. Полезным было изучение опыта ведущих проектных студий, реализованного в российских городах (Екатеринбург, Архангельск, Соль-Илецк, Котлас, Санкт-Петербург) и успешных мировых практик. Предлагаемые правила и требования основаны на детальном анализе типологии улиц Челябинска, зданий и общественных пространств. В рамках дизайн-кода нами предложена простая и понятная классификация видов информационных и рекламных конструкций. Это доступная, по нашему мнению, система размещения городской информации позволяет, с одной стороны, избавиться от визуального мусора, с другой – оставляет богатый инструментарий для разнообразного и творческого подхода к организации городского пространства», - рассказал директор «Элефанта» Михаил Смирнов.

Одной из важнейших частей предлагаемого дизайн-кода является запрет на целый ряд технологий и видов размещения коммерческой рекламы на фасадах домов. Кроме того, регламентируются размеры и способы крепления вывесок и рекламных объектов. Распространение предлагаемого дизайн-кода на подавляющей территории миллионного Челябинска у визуального облика районов массового жилищного строительства, въездов в город, где в последнее время наблюдается рекламная вакханалия.

Введенный в 2017 году жесткий дизайн-код для гостевых маршрутов не достиг окончательной цели – кардинального улучшения внешнего облика города. По мнению авторов нового дизайн-кода и собравшейся на его обсуждение аудитории, распространение столь жестких мер невозможно, как по экономическим, так и по технологическим и эстетическим причинам.

«Я не считаю, что проблема хаоса в облике города – это наличие нестандартных вывесок и наружной рекламы. В центральной части европейских городов «наружка» присутствует, достаточно органично вплетаясь в их внешний вид. Мало того, в начале ХХ века в России сформировалась особая графическая культура, вывески на заказ создавали (именно так, создавали, а не рисовали) художники с мировым именем – Виктор Васнецов, Михаил Врубель, Александр Бенуа, Лев Бакст, Казимир Малевич, Александр Родченко. Традиция «вывеска, как искусство» существовала и в уездном Челябинске, художники здесь называли себя «живописцами вывесок» и наряду с созданием информационных указателей для купеческих лавок, расписывали церкви», - говорит заслуженный архитектор России Сергей Шумаков.

По мнению собравшихся в Доме архитектора, обсуждаемый регламент призван разграничить понятия коммерческих вывесок и объектов наружной рекламы. Оказались и противники.

Протестуя против унификации вывесок, один из участников встречи привел такой пример. Если всех девушек заставить пользоваться одной и той же косметикой, это не сделает их одинаково красивыми, а скорее наоборот. От такого гарема сбежит любой жених. Может стоит задуматься и о жителях Челябинска, не желающих находиться в кафкианском однообразии?

Эксперт из Екатеринбурга, специалист института охраны труда, Уральского филиала РАН Анна Иванова, говорит, что надеется увидеть в окончательной редакции дизайн-кода раздел, посвященный колористике Челябинска.

«К сожалению, ваш город входит в печальный список «серых» городов. Больше 90 % цветового спектра условного жителя Челябинска составляют ахроматические цвета: здесь предпочитают черные или белые автомобили, строят в основном дома с черными, серо-стальными или белыми фасадами, даже форма хоккеистов, в которой играет команда «Трактор» - черно-белая. Такая «любовь» к ахроматической окраске города приводит к общей депрессии для горожан, у людей поневоле всегда плохое настроение, а творческие люди – дизайнеры, художники, поэты здесь просто не выживают, что отрицательно сказывается на общем развитии мегаполиса», - сказала Анна Павлова.

Необходимо пояснить что размещенные в городе информационные сообщения и реклама составляют не более 15-20 процентов визуального фона. Наведение порядка в этой сфере позволит лишь частично решить проблему замусоривания городских фасадов. Гораздо больше портит внешний вид наших улиц уродливое остекление балконов, хаотично торчащие блоки кондиционеров, неухоженные опоры освещения, множащиеся на наших глазах километры проводов, неряшливые заборы и бесхозные фасады и недострои.

Напомним, ранее в Челябинске чиновники утвердили правила оформления автостоянок. Проектированию южноуральской столицы, в документе прописаны нормы по озеленению парковочных площадок, внешнему виду ограждений, паркоматов, охранных пунктов, опор освещения и дорожных знаков.

Правила распространяются на все новые автостоянки в пределах Челябинска.