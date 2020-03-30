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В Челябинске продезинфицировали более трех с половиной тысяч жилых домов

Общество
Сегодня, 13:31
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске в связи с угрозой распространения коронавируса продезинфицировали более трех с половиной тысяч жилых домов.

Об этом сегодня, 30-го марта, на аппаратном совещании в челябинской мэрии доложил заместитель главы муниципалитета по городскому хозяйству Александр Астахов.

"Продолжим данную работу и будем держать ее проведение на постоянном контроле", - подчеркнул чиновник.

 

По его словам, всем управляющим компаниям южноуральской столицы настоятельно рекомендовали проводить дезинфекцию подъездов, перил, лифтов, детских площадок.

Однако, как заметила глава Челябинска Наталья Котова, в социальных сетях появляются жалобы горожан на отсутствие таких обработок - не все управляющие компании прислушиваются к рекомендациям властей

Градоначальница поручила Александру Астахову довести до всех обслуживающих организаций информацию о необходимости проведения дезинфекции жилых домов и прилегающей территории.

"Так как сегодняшний штаб отменен, свяжитесь с руководителями управляющий организаций по телефону", - сказала Наталья Котова.

Автор: 
Евгения Александрова
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