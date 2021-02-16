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В Челябинске продолжают строительство киосков у памятника Курчатову

В Челябинске, несмотря на предписание Госкомитета охраны объектов культурного наследия области, продолжается строительство киосков возле памятника Курчатову. Об этом на своей странице Facebook написал градозащитник Юрий Латышев.

«Депутат Денисенко (депутат Заксобрания Челябинской области, - прим.автора), игнорировав предписание регионального органа охраны памятников истории и культуры, продолжает незаконные работы. 17 февраля павильонов не должно быть, однако два недружелюбных строителя заявили, что завтра они эти два павильона достроят, а потом будут рядом монтировать ещё два павильона», - написал Латышев.

Напомним, скандал с установкой павильонов возле памятника Курчатову разгорелся в ноябре прошлого года. Рабочие устанавливали киоски в зоне объекта культурного наследия. Коммерсанты планировали сделать в охранной зоне каток. Строительство было приостановлено после того, как информация о возведении металлических конструкций получила широкую огласку.

В конце января градозащитник Юрий Латышев обнародовал информацию от Госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области. Согласно документу, 15 января собственникам земельного участка направили предписание о демонтаже павильонов.