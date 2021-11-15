В Челябинске продолжаются проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте

В Челябинске продолжаются ежедневные проверки водителей и пассажиров общественного транспорта на предмет соблюдения масочного режима, в результате которых нарушителей привлекают к административной ответственности.

Сегодня, 15-го ноября, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов сообщил, что на прошлой неделе совместно с сотрудниками полиции было проведено пять рейдов, проверено 67 единиц транспорта. В результате проверок за нарушение масочного режима наказаны восемь водителей.

Отметим, в общественном транспорте Челябинска горожанам по громкой связи продолжают напоминать о том, что носить медицинскую маску во время карантина просто необходимо.

При этом защитные средства используют лишь 50% пассажиров, самые дисциплинированные из них - пассажиры муниципальных автобусов. После проведения разъяснительной работы маски надевает до 90 процентов горожан.

Напомним, жители Челябинска и региона в условиях пандемии коронавируса обязаны носить маски в общественном транспорте, поликлиниках, магазинах, торговых комплексах и других местах массового скопления людей.

За нарушение масочного режима предусмотрены штрафы в размере от одной до 30-ти тысяч рублей.