В Челябинске продолжаются рейды по антимасочникам

В Челябинске продолжаются проверки соблюдения горожанами масочного режима. Сотрудники управления торговли и полицейские проводят ежедневные профилактические рейды в крупных ТРК и других торговых объектах города.

Как сообщил сегодня, 22 ноября, на аппаратном совещании в администрации Челябинска замглавы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов, за прошедшую неделю было проверено 769 торговых точек. Всего протоколы составили на 143 посетителей и сотрудников торговых комплексом.

Напомним, в регионе действует режим повышенной готовности. Обязательно используйте средства индивидуальной защиты — маски и перчатки в общественных местах и в транспорте. За нарушение предусмотрены штрафы в размере от одной до 30-ти тысяч рублей.

Попасть в ТРК, парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, сейчас можно только по QR-коду.