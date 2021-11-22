В Челябинске продолжаются рейды по антимасочникам

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В Челябинске продолжаются проверки соблюдения горожанами масочного режима. Сотрудники управления торговли и полицейские проводят ежедневные профилактические рейды в крупных ТРК и других торговых объектах города.

Как сообщил сегодня, 22 ноября, на аппаратном совещании в администрации Челябинска замглавы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов, за прошедшую неделю было проверено 769 торговых точек. Всего протоколы составили на 143 посетителей и сотрудников торговых комплексом.

Напомним, в регионе действует режим повышенной готовности. Обязательно используйте средства индивидуальной защиты — маски и перчатки в общественных местах и в транспорте. За нарушение предусмотрены штрафы в размере от одной до 30-ти тысяч рублей.

Попасть в ТРК, парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, сейчас можно только по QR-коду.

Автор: Инна Шемаева
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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22.11.2021

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  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
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Введут ли QR-коды в вузах Челябинской области

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Многое сделано, многое предстоит: «Зигальга» отмечает второй день рождения

18.11.2021 10:03

АЗ «УРАЛ» проведет флешмоб «Самый большой QR-код в России»

18.11.2021 09:59

Челябинск: будь в фокусе

18.11.2021 09:52

ОНФ проверил, как чиновники Южного Урала исправляют нарушения, выявленные благодаря проекту «С теплом – труба»

18.11.2021 09:50

В Челябинской области растут объемы ввода жилья

18.11.2021 09:39

В Челябинске на публичных торгах проданы два недостроя в микрорайоне «Яблочный»

18.11.2021 09:26

В Камерном театре Челябинска зрителя ждет «Мелкий бес»