В Челябинске проверят сомнительный контракт на повторный капремонт 14 домов

В Челябинске приостановили работы по капремонту фасадов 14 домов в рамках скандального контракта. Об этом сегодня, 21 июня, сообщили представители челябинского отделения Общероссийского Народного фронта.

Речь идёт о договоре с регоператором капстроительства, согласно которому фирма «Имексо» должна отремонтировать фасады домов, которые уже ремонтировали в 2018-2019 годах в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. За это компания, которая не имеет оборота за последние несколько лет и в которой числится только один директор, должна получить более чем 550 миллионов рублей. На сомнительные детали контракта обратили внимание эксперты ОНФ. Обращения были направлены в следственный комитет, прокуратуру, УФАС и ГКУ.

«Наши эксперты потребовали проверки контракта регионального оператора капремонта на полмиллиарда рублей на ремонт домов в Челябинске. Реакция последовала оперативно. В данный момент все работы прекращены. Мы настаиваем на диалоге регоператора и профильных чиновников с жителями домов, на которых в рамках данного контракта запланирован капремонт», - отмечается в сообщении.

В организации считают, что вопрос реальной потребности в утеплении фасадов необходимо обсудить с самими жильцами. Ранее многие из них высказались против, сообщив, что в их домах достаточно тепло и без дорогостоящего ремонта. В ОНФ уверены, что такую крупную сумму целесообразно направить на ремонт многоквартирных домов, которые реально нуждаются в проведении этих видов работ.

Общественники заверили, что ситуацию держат на контроле.