В Челябинске пройдет традиционная акция «Маршрут памяти»

Четвертого мая в Челябинске состоится масштабная патриотическая акция, посвященная Победе в Великой Отечественной войне. Акция направлена на гражданско-патриотическое воспитание молодёжи, сохранение и укрепление связи между поколениями, развитие чувства патриотизма и формирование гражданско-патриотического сознания населения.

Мероприятие проводится в Челябинской области уже 20 лет по инициативе автономной некоммерческой организации социальных инициатив в сфере патриотического воспитания и просвещения «Люди долга» при поддержке органов исполнительной и законодательной власти Челябинской области, общественных организаций и объединений.

Как сообщили в администрации Челябинска, в акции примут участие представители ветеранских организаций, школьники, представители областной и городской администраций, духовенства, правоохранительных органов, общественных организаций и объединений.

«Мероприятие способствует развитию чувства патриотизма, гражданственности и уважения к истории нашей Родины. Особенно важно, что «Маршрут Памяти» проходит с участием ветеранов и школьников, и конечно, долг каждого из нас – содействовать в укреплении и сохранении памяти о наших предках, нашей истории, нашей Победе в Великой Отечественной войне. Мы в свою очередь будем продолжать проведение подобных патриотических мероприятий и проектов», – отметил руководитель проекта, соучредитель организации «Люди Долга» Константин Билан.

«Маршрут памяти» стартует утром четвертого мая на торжественных линейках в пяти образовательных учреждениях города Челябинска, во время которых школьники поздравят ветеранов. Участники посетят мемориал «Скорбящие матери» и мемориал погибшим воинам-интернационалистам на «Лесном кладбище». После возложения гирлянд они проследуют Вечному огню на улицу Цвиллинга, где в ходе торжественного митинга пройдёт возложение цветов и венков. «Маршрут памяти» для ветеранов завершится праздничным обедом, на котором будут звучать песни военных лет.