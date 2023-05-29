29.05.2023
Достижения ММК в экологической сфере отмечены на Невском экологическом конгрессе
29.05.2023
В Челябинске реконструируют и спрячут под землю теплосети на Братьев Кашириных
29.05.2023
«Ростелеком» провел в Париже мастер-класс и соревнование на оптических скакалках
29.05.2023
Юные шашисты Челябинска блестяще выступили на первенстве мира в Турции
29.05.2023
В Челябинске началась выдача путевок в детские загородные лагеря
29.05.2023
Центральный район Челябинска демонстрирует качественное озеленение
В Челябинске реконструируют и спрячут под землю теплосети на Братьев Кашириных
Надежность теплоснабжения жилого фонда Калининского района повысится
26.05.2023
Челябинцы будут оплачивать вывоз коммунальных отходов по единой квитанции
28.04.2023
В Челябинске на 2,5 месяца ограничат движение транспорта по улице Танкистов
25.04.2023
Отопительный сезон в Челябинске завершен
13.04.2023
В Центральном районе Челябинска испытывают теплоносители – горячая вода может временно исчезнуть
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023