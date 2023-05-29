В Челябинске реконструируют и спрячут под землю теплосети на Братьев Кашириных

В Челябинске началась реализация проекта по реконструкции и изменению способа прокладки участка тепловых сетей по улице Братьев Кашириных в районе улиц Краснознаменной и Косарева. Это повысит надежность теплоснабжения жилого фонда Калининского района.

Работы осуществляет компания «УСТЭК-Челябинск», которой предстоит «спрятать» под землю полкилометра тепломагистралей, пропускная способность которых в результате реконструкции повысится – за счет увеличения диаметра: с 350 до 500 миллиметров.

Как отмечает «УСТЭК-Челябинск», трубы на вышеназванном участке заменят на новые, стальные, в ппу-изоляции.

Под землю сети уберут, для того чтобы власти могли беспрепятственно реализовывать намеченное - создавать на Братьев Кашириных прогулочную зону, возводить новое здание Арбитражного суда и облагораживать прилегающее пространство. Кроме того, энергетики не исключают вероятности, что в будущем станет возможным соединение двух берегов реки Миасс – новым мостом от улицы Энгельса до Братьев Кашириных.

В «УСТЭК-Челябинск» отмечают, что работы ведутся открытым способом вблизи проезжей части и тротуаров. Компания просит жителей и гостей южноуральской столицы соблюдать правила безопасности вблизи участков ремонта тепловых сетей и особое внимание уделять безопасности детей.

Реконструкцию тепломагистрали на улице Братьев Кашириных планируется закончить к началу сентября этого года.